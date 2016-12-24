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Malatya Haber -

“Emanetlerine Sahip Çıkacağız”

“Emanetlerine Sahip Çıkacağız”
  • 24.12.2016
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Rize Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı’nın kaldırılıp başka bir alana taşınması tartışmaları sürerken Malatya’da da CHP’liler Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu gerçekleştirip İstiklal Marşı okudular.

Rize’de Atatürk Anıtının taşınmasına tepki gösteren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve çok sayıda partili Malatya’da Atatürk Anıtı önünde toplanıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudular. Burada bir açıklama yapan İl Başkanı Enver Kiraz, Atatürk Anıtı’nın kaldırılmasını protesto amaçlı böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini belirterek “Cumhuriyetimizin kurucusu, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Her zaman onların emanetlerine, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

iha

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