Emekliler İçin Düzenleniyor

Yıllarca yeni evlenen çiftlere hizmet veren Hürriyet (İsmet Paşa) parkındaki eski nikâh dairesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli vatandaşlara tahsis ediliyor. Yeni Nikâh Sarayının yapılmasıyla boşa çıkan binanın tadilatı yapılarak, emekli vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri bir mekân haline dönüştürülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolörlüğünde yapılan düzenlemeler sonrasında; emekli emekli vatandaşlar önemli bir sosyal merkeze kavuşmuş olacaklar.

Her türlü sosyal imkân düşünüldü

Eski nikâh dairesinde yapılan tadilat sonunda emekli vatandaşlarımız için her türlü sosyal imkân düşünüldü. Yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında; emeklilerin gün içerisinde birçok sosyal aktivitede bulunacakları, televizyon izleyip sohbet edecekleri 175 m2’lik ortak kullanım alanı, 63 m2 şark odası, 64 m2 okuma odası, sağlık odası, mescit, çay ocağı, bahçe ve yeşil alanlar bulunuyor.

Yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamalarda engellileri ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, eski nikâh dairesindeki düzenleme çalışmalarını da engellilere uyumlu bir şekilde yaparak, bu hizmetlerden engelli vatandaşların da faydalanmasını sağlayacak.

Tadilatı büyük oranda tamamlanan binanın en kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.

Bülten- malatyahaber.com