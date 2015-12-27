Emel Korutürk Toprağa Verildi

CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün annesi, merhum cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk’ün eşi Emel Korutürk’ün cenazesi toprağa verildi.

Emel Korutürk için Teşvikiye Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesinde, oğlu CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, oğlu Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Salah Korutürk, gelini Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk ile kızı Ayşe Arzık taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in yanı sıra Ercan Karakaş, Fikri Sağlar, Onur Öymen, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bazı komutanların aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Helsinki Büyükelçilği, Stockholm Büyükelçiliği mensuplarının aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum çelenk gönderdi.

Emel Korutürk’ün cenazesi, Teşvikiye Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.