“Emin Adımlarla İlerleyeceğiz”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat’ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz’da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım.” dedi.

-“28 Şubat Gazete Manşetleri Sergisi” açıldı

AKP İl Başkanlığı tarafından Emekliler Parkı’nda “28 Şubat Gazete Manşetleri Sergisi” açılışı yapıldı. Serginin açılışına AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve davetliler katıldılar.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, darbeler bir daha yaşanmaması için vatandaşların bilgilendirilmesi için böyle bir sergi açtıklarını belirterek, 28 Şubat’ı yaşamamış olan gençlerin o günlerde yaşanılanları öğrenmesini ve görmesi de amaçladıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “28 Şubat unutmamamız gereken ve bir çok ders çıkartmamız gereken ir konu. İnsanların düşünce, inanç ve yaşam tarzına büyük ir müdahale vardı. İnsanların hak ve hukukları gasp ediliyordu, bir toplumu geriye götürecek her türlü faaliyet vardı. İnsanlar kutuplaştırıldı, sınıflandırıldı, esnafına kadar fişlendi, o dönem büyük bir baskı dönemiydi.” diye konuştu.

Çalık; 28 Şubat’ta millete balans ayarı yapmak isteyenlere, 15 Temmuz’da darbe girişimi yapanlara millet tarafından balans ayarı verildiğini belirterek, “Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat’ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz’da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım.” ifadesini kaydetti.

Çalık, 28 Şubat’ta mağdurlara, mazlumlara karşı yapılan darbe girişiminin pilot illerinden birinin de Malatya olduğunu hatırlatarak, “Darbe girişiminde bulunanlara gerekli ceza adli makamlarca verilecektir. En önemlisi vicdanlarda mahkum olmuşlardır. İnşallah bundan sonra yüce Rabbim bize 1960’ları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yaşatmasın diyorum. 28 Şubat’ta dik duran başta Malatya başta olmak üzere, ülkemizin güzel insanlarına da ben şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

– AKP İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen toplantıda AKP Malatya İl Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kongre sürecinde Malatya’da 39 kongrenin yapıldığını anlatan AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, il yönetiminin toplamda yüzde 60 oranında değişim gösterdiğini belirterek, 2019 seçimlerine hazır olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, AKP teşkilatlarının 2019 seçimlerine en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, seçim öncesinde genel politika ve hizmetler ile yerelde yapılan icraatların halka iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti.

AK teşkilatların 2019’daki seçimlerde sandıklarda başarılara imza atacağını belirterek, gerçekleştirilen kongreler de AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir sevginin olduğunu aktardı.

Çalık şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kesintisiz, tek partili hükümetler dönemi hariç, AK Parti 15 yıl kesintisiz iktidar olduğunu biliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. İnşallah Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın liderliğinde önümüzdeki seçimleri aşacağız ve hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhur İttifakı’yla birlikte önce Cumhurbaşkanlığı daha sonra milletvekili ve yerel seçimlerden başarıyla çıkacağız inşallah. Allah hayırlı, uğurlu etisin.”

Bülten- malatyahaber.com