Emir Subayı Cumhurbaşkanı Korumalarını Engellemiş

Darbe Girişimi Malatya Davası’nda tutuklu yargılanan askerlerden olan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mayıs 2016’daki Malatya ziyareti sırasında 2. Ordu Komutanlığı’na gitmeden önce, Cumhurbaşkanlığı korumalarının görüşmenin yapılacağı odada önceden yapmak istediği aramayı engellemek istediği de, davaya ilişkin iddianamede yeraldı.

İddianamede, konuya ilişkin şu bilgi yeraldı:

“Şüpheli Sedat Kaya’nın Cumhurbaşkanının en son Malatya gezisinde, 2. Ordu Komutanlığını ziyareti esnasında Cumhurbaşkanlığı koruma görevlilerinin, Cumhurbaşkanının kalacağı odada arama yapmak istemeleri üzerine, Sedat Kaya’nın bu aramaya izin vermediği ve yapılan görüşmeler sonucunda odanın daha sonra aranabildiği tanık olarak dinlenen Mehmet T., Burak E., Gazi D., Rıza Gökhan B.’ın beyanlarından anlaşılmıştır.”

ARŞİV FOTO: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2016’da 2. Ordu Karargahı’na gelişi ve karşılanması

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com