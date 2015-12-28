Emniyet Müdürü Kararnamesi
İki ilin Emniyet Müdürü yer değiştirdi, iki ile yeni Emniyet Müdürü atandı.
Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2015 günkü sayısında yayınlanan 3’lü kararnamede, atamalar şöyle belirtildi:
“1 – Bingöl Emniyet Müdürü Atalay ÜRKER’in,
Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan TARANCI’nın,
başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,
2 – Aydın Emniyet Müdürlüğüne Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Halis BÖĞÜRCÜ’nün,
Bingöl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Süleyman PAMUK’un,
Çorum Emniyet Müdürlüğüne Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat KOLCU’nun,
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne Aydın Emniyet Müdürü Adnan TAŞDAN’ın,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.”