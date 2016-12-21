MTB’den Emniyet’e Taziye Ziyareti

Malatya Ticaret Borsası yönetimi, İstanbul Beşiktaş’daki terör saldırısından dolayı Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’a taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısından dolayı Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu her zaman polisin yanında olduklarını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, bir daha terör saldırılarının olmaması temennisinde bulunarak, “İstanbul Beşiktaş’da şehit olan emniyet güçlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz bir daha böyle bir şeyle karşılaşmaz” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise terörle mücadele konusunda azim ve kararlılıkla devam edileceğini belirterek “Terörle mücadele artık sadece güvenlik kuvvetlerinin dışında sivil toplum kuruluşlarımız ile müşterek hareket edilmesi gereken bir alan haline geldi” dedi.

STK’ların destek ve ziyaretlerini bu yönde anlamlı bulduklarını kaydeden Urhal, “Şahsınızda bütün üyelerinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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