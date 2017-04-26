Emniyette Deprem!.. 9 Bin Polis Açığa Alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Fetullahçı Terör Örgütü’yle irtibatlı olduğu tespit edilen 9 bin 103 personelin görevden alındığını açıkladı.
EGM’den yapılan yazılı açıklamada, “667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’inci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit olduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden alınmıştır” denildi.
Ankara, iha
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