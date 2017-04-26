Emniyette Deprem!.. 9 Bin Polisin 130’u Malatya’dan..

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polis açığa alınırken, bunun 130 emniyet mensubunun Malatya’da görev yaptığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “667 sayılı ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin’ 2. maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açığa alınan Emniyet mensupları arasında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve aralarında rütbelilerinde bulunduğu toplam 130 polisin olduğu öğrenildi.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün FETÖ terör örgütün bazı gizli arşivlerinin ele geçirilip, bu arşivlerin incelenmesi sonucunda açığa alma işlemini gerçekleştirmiş olduğu iddia ediliyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com