Emniyet’ten “POS Tefeciliği”  Operasyonu

Malatya’da “POS Tefeciliğine” yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda Emniyet KOM Şubesi ve Vergi Dairesi elemanları 4 işyerine baskın yaptı. Operasyonda KOM Şubesi ekipleri 6 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince POS Tefeciliğine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Kuyumcular Sokakta faaliyet gösteren 4 ayrı işyerine operasyon düzenlendi. Malatya Vergi Dairesi’nden görevli personelinde eşlik ettiği operasyonda 14 adet başka şahıs ve şirketlere ait POS cihazı, 12 adet başka şahıslara ait kredi kartı, Çok sayıda kredi kartı slipleri, fatura, başka şirketlere ait kaşe ve başka şahısların kredi kartı numaraları ve şifrelerinin olduğu dökümanlara el konuldu. KOM Şubesi ekiplerince işyeri sahipleri ve çalışanlarından oluşan toplam 6 şüpheli hakkında “Tefecilik” iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

-Mal ve hizmet alımı olmadan komisyon karşılığında işlem..

“POS Tefeciliği” operasyonunun baskın yapılan işyerlerinde herhangi bir mal ve hizmet alım satım işlemi olmaksızın işlem gerçekleştirilmiş gibi gösterilerek, belirli komisyon karşılığında, genelde yüzde 2-5 oranlarında çekilen para miktarına, yapılan taksitlendirme sayısına veya ödenen kredi kartı borcuna göre pos tefeciliği suçunun işlendiği iddiasının tespit edilmesi üzerine düzenlendiği öğrenildi.

-Polis yapılan işlemleri tespit etti

Operasyon sonucunda; komisyon karşılığında tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin, işyerlerinde kendilerine, yakınlarına veya anlaşmalı oldukları üçüncü kişilere veya şirketlere ait kredi kartlarını ve pos cihazlarını kullanarak kredi kartı borcu olan kişilerin kart borçlarını ödedikleri, ya da bu kişilerin kredi kartından çekim yaparak belirli komisyon karşılığında elden para ödediklerinin tespit edildiği de öğrenildi.

Bu arada, KOM Şubesi ekiplerinin mali suçlara yönelik olarak araştırma ve inceleme çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com