Memur-Sen Malatya İl temsilciği tarafından Soykan meydanında basın açıklaması düzenleyerek Afrin operasyona desteklemek için basın açıklaması düzenledi.

“Tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız” sloganı ile Memur-Sen öncülüğünde Malatya’daki sivil toplum kuruluşları Suriye’nin Afrin kentine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına Soykan Parkında destek açıklaması yaptı. Memur-Sen Şube Başkanı Kerem Yıldırım ile sendika başkanlarının katıldığı ve Malatyalılarında büyük destek verdiği basın açıklamasında grup adına konuşan Haydar Şahin, harekatı canı gönülden desteklediklerini söyledi.

Terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 26’ıncı gününde olduklarını belirten Şahin, “Zeytin Dalı Harekatının gerekçelerini ve hedeflerini, anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye’nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik “bitirici darbe” hamlesini, “savaş” olarak göstermeye kalkışanlar var” dedi.

Afrin’de yaşananlar üzerinde ortaya çıkan iki fotoğraf olduğunu belirten Şahin, “İlki, küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan, Türkiye’dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye’nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekesidir. Bu yüzden, sınırımızın yanı başında cirit atmaya yeltenen terör örgütlerinin kuruluş tarihçesini, Afrin’de yaşananların çerçevesini, Afrin merkezli Zeytin Dalı Harekatının sebeplerini doğru bir içerikle ortaya koymak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Afrin’in emperyalist aklın çöküşünü sağlayacak ve sömürgeci devletlerin Ortadoğu’dan göçüşünü hızlandıracak iradenin karargahı olduğunu ifade eden Şahin, konuşmasın şöyle sürdürdü:

“Suriye’de oluşturmak istedikleri kirli düzenin aparatı, terörizmdir. Kullanışlı aptalları, terör örgütleridir. DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ arasındaki hem gizli hem de kirli ittifak, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Afrin’de yürütülen operasyona karşı içeride karşıt cephe oluşturmak için ter ve dil dökenler de bizim nazarımızda bu kirli ittifakın, tapınak şövalyeleri hükmündedir. 15 Temmuz’da FETÖ aparatıyla gerçekleştirilen işgal girişimi sırasında, sınırımızın güneyinde PKK’lı teröristlerin tetikte bekletildiği herkesin malumu Suriye’nin kuzeyinde DAEŞ’le mücadele hikayesi abartılarak PYD terör örgütünün silah sermayesinin artırıldığını, terör örgütleri arası dayanışmanın derinleştirildiğini de biliyoruz.

Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor. Tam da bu yüzden Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nı bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan askerlerimize de “Allah yardımcınız olsun” diyoruz. Milletin desteğini, ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin terör örgütlerini yok edeceğine, emperyalist akla diz çöktüreceğine de yürekten inanıyoruz”

Yapılan konuşmaların ardından Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerler için dua edildi.

iha