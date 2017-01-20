“En Az Puan Kaptıran İpi Göğüsler”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un defans oyuncusu Ziya İstek, en az puan kaybı yaşayan takımın hedefine ulaşacağını ifade etti.

62 Pertek Spor deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden İstek, galibiyet serisi yakalayıp hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, Grupta kolay maç olmadığını belirterek, “Ligde ikinci yarı her takım için zorlu geçecektir. 62 Pertek Spor deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Şehit Kamil Belediyespor karşılaşması da zorlu geçecektir. Biz takım olarak bunun bilincindeyiz. Elimizden geleni yapıp, maça iyi konsantre olup, zorlu mücadeleyi kazanmak istiyoruz” dedi.

Her maçı ayrı ayrı düşündüklerini ifade eden İstek, şunları söyledi: “Şehit Kamil Belediyespor ile önemli bir karşılaşma oynayacağız. Takım olarak maç maç bakıyoruz. Şehit Kamil Belediyespor karşısında da istediğimiz sonucu alıp, önümüzdeki maçlara bakacağız.”

İstek, en az puan kaybı yaşayan takımın ipi göğüsleyeceğini kaydederek, “İkinci yarı zorlu geçiyor. Puan kayıpları bütün takımlar için bir sıkıntı oluşturuyor. Her maç illaki stres olacaktır. Stres bizi her zamanki gibi diri tutacak. Biz bu bilinçle maçlara çıkıp, istediğimiz sonuçları alacağız. Grupta favori biziz ama 4-5 takım potanın içerisinde bulunuyor. En az puan kaybı yaşayan takım hedefe ulaşacaktır” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi