Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.

Ziyarette MESOB Başkanı Keskin, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na ve tüm şehitler için Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında; BBP heyetini esnaf camiasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

-“Seçim ülkemiz için hayırlı olsun”

Keskin; erken genel seçim ile birlikte yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz esnaf ve sanatkar camiasına son yıllarda büyük destekler sağladılar. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’de STK’lara her zaman destek veriyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzde 24 Haziran’da büyük bir seçim var, Allah memleketimize, milletimize hayırlı etsin. Erken bir seçim oldu, kimsenin beklemediği bir anda oldu, demek ki hakkımızda hayırlısı bu. Bizde ‘Ustalar ne yaparsa iyisini yapar’ diye bir söz var. Siyasetçilerimiz bu durumu mutlaka incelemiştir. Erken seçimin memleketimiz için hayırlı olacağını düşünüyorum. En azından herkes önünü görür. Yeni bir sisteme, Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçilmesinde ilk defa Türkiye’de bir seçim yaşanacak. Başkanlık sistemine ilk defa gireceğiz. İnşallah bu sistem Türkiye’nin önünü açacak ve önemli kararları hızlı bir şekilde alabilecek. Ateş çemberinde olan bir coğrafyadayız. Son sınır ötesi Afrin Harekatına destek veren bütün siyasi partilere ve BBP’ye teşekkür ediyoruz. Allah, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozmasın, ülkemizde huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın daim olmasını diliyorum.” diye konuştu.

-“Ülkemiz ve milletimiz aynı sıkıntıları tekrar yaşar”

Keskin şunları söyledi; “Türkiye artık eski Türkiye değil. Herkesin bunu bilmesi gerekir. Siyasi partilerimizin memleketimizin ve milletimizin FETÖ’den çektiğimizi çok iyi bilmesi gerekir. Ülkemizde yeniden yapılanmak istenen FETÖ benzeri ve FETÖ kırıntıları gibi oluşumlara siyasi partilerimizin dur demeleri lazım. Çünkü ülkemiz bir daha FETÖ gibi oluşumları ve ihanetleri kaldırabilecek güçte olmayabilir. Allah bize yeter, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bize yeter, Peygamber Efendimiz (SAV) bize yeter. FETÖ benzeri yapılanmalara müsaade edilirse, ülkemiz ve milletimiz aynı sıkıntıları tekrar yaşar. Burada iyi niyetli olan, yerli ve milli duruş sergileyenlere asla bir sözümüz yoktur. Siyasi partilerimiz kesinlikle art niyetli oluşumlara kesinlikle müsaade etmemeli. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da milletimize sözü var, ‘ Bir daha böyle oluşumlara müsaade edilmeyecek’ diye.”

-“Türkiye bir daha FETÖ benzeri yapılanmalara izin vermeyecektir”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Malatya’da esnaf ve sanatkar camiasıyla birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “BBP 25. yıllık bir siyasi harekettir. Yola çıkarken de şu iddia ile çıktık; ‘Biz devleti daha iyi yönetiriz’. Bu iddiamızı da gerçekleştirmek içinde 25 yıldır ne devlet imkanlarından, ne arkamıza bir güç alarak, nede bir menfaat grubu alarak mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımızın fedakarlıkları ile bu harekatı sürdürüyoruz. Daha önce askeri darbe yapmak isteyen heveslilere diyorduk ki, ‘Devlet mi yönetmek istiyorsunuz, çıkarın apoletlerinizi ve üniformalarını, makamlarınızdan ayrılın, siyasi parti kurun, çıkın milletin karşısına, biz daha iyi yönetiriz, deyin. İkna edin, seçilirseniz yönetin.’ Bunun versiyonu da FETÖ örneğinde, siz cemaat iseniz, cemaatinizi bilin. Devlet yönetmek istiyorsanız şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde partinizi kurun, çıkın vatandaşın karşısına, deyinki, ‘biz daha iyi yönetiriz’. Eğer devlet yönetmek istiyorsanız; böyle kirli, gizli komplolarla, tuzaklarla, operasyonlarla devleti ele geçirme yerine bunu yapın. Eğer cesaretiniz, gücünüz varsa. BBP olarak 25 yıldır bir mücadele veriyoruz, bunu da son derece şeffaf, açık ve yasal kurallar çerçevesinde yapıyoruz. Devlet yönetmek isteyenlere de bu yöntem herkes için açık, bu kapı herkese açık. Bu kapıyı kullansınlar. Öbür türlü arkalarına, nerde bağlantıları belli olmayan ilişkiler kurup bu ülkenin dinini, inancını, vicdanını, değerlerini istismar ederek kimse bu işlere bundan sonra tevessül etmesin. Allah’ın izniyle bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kurumları ve kuruluşlarıyla bir daha böyle yapılanmalar asla müsaade etmeyecektir.” İfadelerini kaydetti.

Ziyarete BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan ile birlikte BBP İl Bşakanı Ali Rıza Ulutaş, BBP MKYK Üyeleri İbrahim Alagöz ve Ensari Aladağ ile partili yöneticiler bulundular.

Keskin, Karacan’a kayısı hediye etti.

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