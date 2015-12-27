“En Azından Ruhsat Veriliyor”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Sektör Kurulları Toplantıları’nın ikincisini gerçekleştirdi.

MÜSİAD binasında gerçekleştirilen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi ile müdür yardımcıları ve şube müdürleri davet edildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri üretmek için sektör kurullarını oluşturduklarını söyledi.

Balin, Sektör Kurulları Toplantıları’nın ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İlk Sektör Kurulu Toplantımızı Malatya Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın katılımıyla gerçekleştirmiştik. Bu toplantıda, inşaat sektörüyle ilgili konuları görüştük. Bunun sonucunda Malatya için en önemli problemin Mania Planı olduğu ortaya çıktı. Bu konuyu kamuoyu ile paylaştık. Çok şükür şuanda Mania Planıyla alakalı belirli bir noktaya geldi. En azından inşaat sektöründe ruhsatlarımız veriliyor” dedi.

Sektör Kurulları Toplantılarının ikincisini tarım sektörü üzerine yapmayı tercih ettiklerini belirterek, “Tarım, Malatya’da önemli bir yeri olan sektör. Ve bizimde 24 üyemiz ve 5 genç MÜSİAD üyemiz tarım sektörüyle iştigal etmektedir. Tarım sektörümüzle iştigal eden üyelerimiz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Ali Selvi, müdür yardımcılarımız ve şube müdürlerimizi bir araya getirdik. Bu anlamda sektörle ilgili problemlerimizi ortaya koyarak, çözüm önerilerini görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi ise Malatya tarımında bazı problemlerin olduğuna işaret ederek, “Tarımda diğer konular kayısının gölgesinde kalıyor. Kayısı, Malatya’nın marka ürünü. Biz kalite ve Pazar konusunda önem vereceğiz” diye konuştu.

Selvi, kayısı dışında yeni ürün desenlerinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Niye tek kayısı olsun? Bazı yerlerde de çilek, böğürtlen, ahududu yetiştirilebilir. Sulama alanları daha da genişliyor. Sulu tarıma geçen alanlar daha da artacak. Bunanla beraber yeni ürün deseni de belirlemek gerekiyor. Biz İl Müdürlüğü olarak buna hazırız. Malatya sulu tarım alanları konusunda Türkiye ortalamasında iyi bir yerde bulunuyor.”

Selvi, Malatya’daki mera alanlarından yeterince faydalanılmadığını kaydederek, “Malatya’da yüzde 47’lik bir mera alanı var. Maalesef meralardan da yeteri kadar faydalanılmıyor. Bu mera alanı Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Biraz düşük karakterli meralar ama son zamanlarda bakanlığımız özellikle bu konularda meraları daha kaliteli hale getirmek için kiraya veriliyor. Köylülerimiz, yanı başlarındaki meraların kiraya verilmesine karşı çıkıyor ama biz “siz buna karşıysanız, kendiniz hayvancılık yapın” diyoruz. Hayvanlarınızı kendiniz yetiştirirseniz zaten dışarıya verilmez. Bakanlık atıl vaziyette durması nedeniyle meraları kiraya veriyor. Bakanlığımız meraların boş durmasını istemiyor” şeklinde konuştu.

Hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Selvi, “Hayvancılıkta yemi hep dışarıdan hazır almışlar. Hayvancılık denildiğinde en önemli girdi yem giderleridir. Biz kendimiz yemimizi üretmediğimiz takdirde kesinlikle hayvanlıktan kar elde etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, MÜSİAD üyelerinin sorun ve isteklerini dinleyerek, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.