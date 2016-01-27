“En Büyük Güç Gençlerimiz”

AKP’li Öznur Çalık, AKP’nin gençlik teşkilatları olan ÜNİAK ve AKLİS üyesi gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Parti İl Binasındaki toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İl Başkan Yardımcısı Miraç Göçmez ile birlikte katılan Milletvekili Çalık, burada gençlerle gündemdeki konulara ve parti teşkilat çalışmalarına ilişkin olarak sohbet etti.

AKPli gençleri “Kökü mazide gözü atide gençler “ olarak nitelendiren Çalık, “AK Parti’nin yapmış olduğu devrim niteliğindeki yatırımları ileriye taşıyacak ve ileride daha güzellerini yapacak olan gençlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 ve 2071 hedeflerini ortaya koyarken, buradaki en büyük güç ve sinerji gençlerimizdir. AK Parti olarak gençlerimizin geçmişini bile, bugünü gören ve geleceği de planlayan bir noktada olmasını istiyoruz. 2071 Türkiye’sini şekillendirecek olan bugünkü gençlerimizdir. O nedenle dünyadaki gelişmelere gençlerimiz asla kayıtsız kalmamalı. Gençlerimiz mutlaka ülkemizin ve milletimizin tarihini bilmeli. Eğer tarihini bilen bir gençlik yetiştiremezsek, ülkemizin de, milletimizin de talihi olmaz. İşte bu noktada AK Partili gençler kökü mazide, gözü atide gençler olacaklardır. Bazıları siyasetlerinin ruhunu Moskova’da, Şam’da, Paris’te görebilir. Ama AK Partili gençlerin siyasette ruh arayacakları yer Çanakkale’dir, Ankara’dır, Kurtuluş Mücadelesidir, İstanbul’un Fethi’dir, Malazgirt’tir, Anadolu’dur” dedi.

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