“En Fazla Evet Kale’den Çıkacak”

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, yeni anayasa konusunda vatandaşları bilgilendirmek için sokak gezdiklerini ifade ederek, “Referandumda en fazla ‘evet’ oyu Kale’den çıkacak. Türkiye’nin geleceğine mührümüzü vuracağız” dedi.

1 Kasım Genel Seçimlerinde Türkiye’de AKP’ye en çok oy veren ilçelerden biri olan Kale’de, yeni anayasa için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Kalelileri yeni anayasa konusunda bilgilendirmek için sokak sokak gezdiklerini söyledi. Yeni anayasa çalışmaları başladığından bu yana vatandaşların nabzını tuttuklarını belirten Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 1 Kasım’da yürüttükleri hummalı çalışmaları yeni referandum için de sürdüreceklerini kaydetti.

AKP ilçe teşkilatıyla birlikte sokak sokak dolaşarak yeni anayasa konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Başkan Akdemir, referandumda en fazla evet oyunun Kale’den çıkması için çok çalışacaklarını kaydederek, “Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi için halktan güçlü destek almak şart. Bunun için yeni sistemi en iyi şekilde vatandaşlara anlatmak gerekiyor. Biz de bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

iha