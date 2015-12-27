En Fazla Kaza Malatya’da..
Bölgede en fazla trafik kazasının Malatya’da meydana geldiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2013 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerindi Malatya’da bin 415 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
TRB1 bölgesinde, geçen yıl meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı şöyle: Malatya’da bin 415 adet, Elazığ’da bin 279 adet, Bingöl’de 423 adet, Tunceli’de 168 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Bu arada, ülkemizde ise 161 bin 306 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
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