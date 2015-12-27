En Fazla Taraftar Hangi Takımda?

Bilyoner.com, 1 milyon üyesini kapsayan bir araştırmayla Türkiyenin Taraftar Haritasını çizdi.

Türkiyenin 81 ilinde hangi takım taraftarlarının çoğunlukta olduğunu gösteren araştırmaya göre, 5 büyük ilden İstanbul ve Ankarada en çok taraftarı olan takım Fenerbahçe iken; İzmir, Bursa ve Adanada ise Galatasaray taraftarı çoğunlukta. Türkiye genelinde ise taraftarların %35i Galatasaray, %33ü Fenerbahçe, %20si de Beşiktaş taraftarı.

Trabzondaki Trabzonspor taraftarı oranının %72 olduğunu ortaya koyan araştırmada, 4 büyük takım dışında araştırma sonuçlarında yer alabilen takımlar ise Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Malatyaspor ve Sivasspor oldu.

Bilyoner.comun Türkiyenin 81 ilinde yaşayan üyeleri arasında yaptığı araştırmaya göre, 51 ilde Galatasaray, 29 ilde Fenerbahçe, 1 ilde ise Trabzonspor taraftarı çoğunlukta.

1 milyon kişiyi kapsayan araştırma, Türkiyenin hangi ilinde hangi takım taraftarının çoğunlukta olduğunu ortaya koyarken, ilginç rakamlara da işaret ediyor. Araştırmaya göre Türkiye genelinde Galatasaray taraftarının oranı %35 iken, Fenerbahçede bu oran %33. İki takımı %20yle Beşiktaş ve %4le Trabzonspor taraftarı izliyor. Diğer takımların toplam oranı ise %8e karşılık geliyor.

5 büyük ilden İstanbul ve Ankarada Fenerbahçe taraftarı çoğunluktayken; İzmir, Bursa ve Adanada Galatasaray taraftarı sayısının daha fazla olduğu görülüyor:

İstanbul: %36 FB – %34 GS – %21 BJK

Ankara: %34 FB – %33 GS – %22 BJK

İzmir: %37 GS – %32 FB – %18 BJK

Bursa: %34 GS – %28 FB – %20 BJK

Adana: %39 GS – %24 FB – %20 BJK

Araştırmadaki en yüksek yüzde ise Trabzon iline ait. Araştırma verileri, Trabzonda Trabzonspor taraftarının %72 gibi yüksek bir oranda çoğunlukta olduğunu gösteriyor. Karadeniz Fırtınasının ardından %10la GS ve %7yle FB geliyor.

81 ilin büyük çoğunluğunda, birincilliğin GS ve FB arasında el değiştirdiği, BJKnin üçüncü sıradaki yerinin ise birkaç il dışında değişmediği görülüyor. Türkiye genelinde hiçbir ilde En çok taraftarı olan 1. veya 2. kulüp unvanını ele geçiremeyen Kara Kartal taraftarının en çok olduğu il ise %25le Balıkesir.

Bilyoner.comun araştırması, taraftarların kendi şehirlerinin takımlarına olan ilgisini ortaya koyarak en fanatik illeri de belirledi. 4 büyük takım dışında, araştırma sonuçlarında yer alabilen takımlar Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Malatyaspor ve Sivasspor oldu.

Diyarbakırda GS ve FBnin ardından en çok taraftarı olan üçüncü takım %17yle bu yıl tekrar Turkcell Süper Lige yükselen Diyarbakırspor olurken, Eskişehirde Eskişehirspor %27yle Galatasarayın ardından ikinci sırada yer aldı.

Uzun yıllardır Süper Lig hasreti çeken Malatyada ise Malatyaspor yüzde 23le GS ve FBnin ardından en çok taraftarı olan takım olarak dikkat çekti. Sivas da en fanatik illerden biri olarak araştırmadaki yerini aldı. Sivastaki taraftar dağılımı şöyle şekillendi: %29 FB – %28 GS – %26 Sivasspor.