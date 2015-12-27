En Fazla Taraftar Hangi Takımda?
Bilyoner.com, 1 milyon üyesini kapsayan bir araştırmayla Türkiyenin Taraftar Haritasını çizdi.
Türkiyenin 81 ilinde hangi takım taraftarlarının çoğunlukta olduğunu gösteren araştırmaya göre, 5 büyük ilden İstanbul ve Ankarada en çok taraftarı olan takım Fenerbahçe iken; İzmir, Bursa ve Adanada ise Galatasaray taraftarı çoğunlukta. Türkiye genelinde ise taraftarların %35i Galatasaray, %33ü Fenerbahçe, %20si de Beşiktaş taraftarı.
Trabzondaki Trabzonspor taraftarı oranının %72 olduğunu ortaya koyan araştırmada, 4 büyük takım dışında araştırma sonuçlarında yer alabilen takımlar ise Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Malatyaspor ve Sivasspor oldu.
Bilyoner.comun Türkiyenin 81 ilinde yaşayan üyeleri arasında yaptığı araştırmaya göre, 51 ilde Galatasaray, 29 ilde Fenerbahçe, 1 ilde ise Trabzonspor taraftarı çoğunlukta.
1 milyon kişiyi kapsayan araştırma, Türkiyenin hangi ilinde hangi takım taraftarının çoğunlukta olduğunu ortaya koyarken, ilginç rakamlara da işaret ediyor. Araştırmaya göre Türkiye genelinde Galatasaray taraftarının oranı %35 iken, Fenerbahçede bu oran %33. İki takımı %20yle Beşiktaş ve %4le Trabzonspor taraftarı izliyor. Diğer takımların toplam oranı ise %8e karşılık geliyor.
5 büyük ilden İstanbul ve Ankarada Fenerbahçe taraftarı çoğunluktayken; İzmir, Bursa ve Adanada Galatasaray taraftarı sayısının daha fazla olduğu görülüyor:
İstanbul: %36 FB – %34 GS – %21 BJK
Ankara: %34 FB – %33 GS – %22 BJK
İzmir: %37 GS – %32 FB – %18 BJK
Bursa: %34 GS – %28 FB – %20 BJK
Adana: %39 GS – %24 FB – %20 BJK
Araştırmadaki en yüksek yüzde ise Trabzon iline ait. Araştırma verileri, Trabzonda Trabzonspor taraftarının %72 gibi yüksek bir oranda çoğunlukta olduğunu gösteriyor. Karadeniz Fırtınasının ardından %10la GS ve %7yle FB geliyor.
81 ilin büyük çoğunluğunda, birincilliğin GS ve FB arasında el değiştirdiği, BJKnin üçüncü sıradaki yerinin ise birkaç il dışında değişmediği görülüyor. Türkiye genelinde hiçbir ilde En çok taraftarı olan 1. veya 2. kulüp unvanını ele geçiremeyen Kara Kartal taraftarının en çok olduğu il ise %25le Balıkesir.
Bilyoner.comun araştırması, taraftarların kendi şehirlerinin takımlarına olan ilgisini ortaya koyarak en fanatik illeri de belirledi. 4 büyük takım dışında, araştırma sonuçlarında yer alabilen takımlar Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Malatyaspor ve Sivasspor oldu.
Diyarbakırda GS ve FBnin ardından en çok taraftarı olan üçüncü takım %17yle bu yıl tekrar Turkcell Süper Lige yükselen Diyarbakırspor olurken, Eskişehirde Eskişehirspor %27yle Galatasarayın ardından ikinci sırada yer aldı.
Uzun yıllardır Süper Lig hasreti çeken Malatyada ise Malatyaspor yüzde 23le GS ve FBnin ardından en çok taraftarı olan takım olarak dikkat çekti. Sivas da en fanatik illerden biri olarak araştırmadaki yerini aldı. Sivastaki taraftar dağılımı şöyle şekillendi: %29 FB – %28 GS – %26 Sivasspor.