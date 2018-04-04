En Güzel Kuzu Yarışması Yapılacak

Malatya İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından “8. En Güzel Kuzu Yarışması” ve “1. Kırkım Şenliği” düzenlenecek.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 11-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Malatya 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında “En Güzel Kuzu Yarışması” ve “Kırkım Şenliği” yapacaklarını söyledi.

Kırkım şenliğinin 14 Nisan’da, kuzu yarışmasının ise 15 Nisan’daki fuarda yapılacağını aktaran Akın, “En güzel kuzu yarışmasının ön elemeleri bitti. Finale kalan 30 kuzu, fuar alanında tekrar yarışacak. Burada dereceye girenlere ödül vereceğiz. Finale kalan tüm yetiştiricilerimize ise yem, gıda çeki ve farklı hediyeler vereceğiz. Kırkım Şenliği’nde ise Kalkınma Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının destekleriyle yaklaşık 100 kırkım makinesi ve güneş enerjisi panelini kura ile yetiştiricilere vereceğiz.” diye konuştu.

Akın, vatandaşları kuzu ile kırkım yarışmasını izlemeye davet etti.

AA