En Güzel Kuzu Yarışması Yapıldı

Malatya 12. Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada bir birinden sevimli kuzular yarıştı. Sahipleri tarafından gelin gibi süslenen kuzular çocukların da yakın ilgisini çekti.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Mişmiş Park fuar alanında ‘En Güzel Kuzu Yarışması’ düzenlendi. Malatya 12. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında gerçekleşen “En Güzel Kuzu Yarışması”nın finalinde 30 kuzu yarıştı.

Törene; AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabrı Akın, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Tören alanına yerleştirilen podyuma çıkartılan finalist kuzulara özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdiler. Yarışmada dereceye giren 3 kuzunun yanında 3 kuzuya da mansiyon ödülü verildi.

Yarışma sonucunda Battalgazi’nin Karatepe Mahallesinden Mehmet Yarar’ın kuzusu birinci, Yeşilyurt ilçesinin İkizce Mahallesinden Abuzer Yılmaz’ın kuzusu ikinci ve Yazıhan ilçesinin Boyaca Mahallesinden Hüseyin İncesu’nun kuzusu ise üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi olan yetiştiriciye ödülü olan tam altını Milletvekili Mustafa Şahin verdi.

Yarışmada 3 kuzuya ise mansiyon ödülü verildi. Mansiyon ödülleri Arapgir ilçesinin Konducak Mahallisinden Şükrü Erdem, Darende’nin Ayvalı Mahallesinden Abdullah Türkmen ve Arguvan ilçesinin Sığıruşağı Mahallesinden Mehmet Erbaş’ın kuzularına verildi.

Yarışmaya katılan tüm üreticilere sponsorlar tarafından karşılanan gıda çeki, yem, su ısıtıcısı verildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com