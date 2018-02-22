“En Güzel Şekilde Ağırlayacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ı Malatya’ya yakışır bir şekilde misafir etmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

“HEMŞERİLERİMİZİ MİTİNGE VE KONGREYE BEKLİYORUZ”

Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya’ya gelişiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 Şubat Cumartesi günü saat 12:00’de Kapalı Spor Salonu önünde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenecek miting ile saat 13:00’deki AKP Malatya 6. Olağan İl Kongresine tüm Malatyalıları davet etti.

“BAŞBAKANIMIZI AĞIRLAMAK BİZİM İÇİN GURURDUR”

Başbakan Binali Yıldırım’ı Malatya’da en güzel şekilde ağırlamak adına başlattıkları çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’lı hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı bugüne kadar düzenlenen tüm mitinglerde veya etkinliklerde her zaman bağrına basmıştır. 24 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek miting ile AK Parti 6.İl Olağan Kongresine katılacak Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ı kentimizde ağırlayacak olmak bizim adımıza gurur ve onurdur. Başbakanımız Binali Yıldırım’ı Malatyalılar olarak büyük bir heyecan ve ağırlayacağız ve kendisine millete hizmet yolunda moral vereceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak Cumartesi günkü programların sorunsuz geçmesi adına başlatılan bütün çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz. Bütün hemşerilerimizi cumartesi günkü miting ile kongreye davet ediyorum” dedi.

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