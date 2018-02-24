En İyi Okumak İçin Yarıştılar

Darende ilçesinde “İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması” yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ve Darende Mesleki Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan yarışmaya ortaokul ve lise düzeyinde 22 okuldan öğrenci katıldı.

Öğrenciler, sinevizyondan yansıtılan görsel ve fon müziği eşliğinde çeşitli koreografi sergileyerek İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Kızmaz başkanlığında oluşturulan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme ile Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Sedanur İnan ve Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa Rüştü Ferliaslan birinci oldu.

İlçe Milli Müdürü Fevzi İnce, yarışma sonunda yaptığı konuşmada, tüm öğrencilerin İstiklal Marşı’nı büyük bir hissiyatla ve severek okuduğunu belirtti.

İnce, birincilerin ildeki elemelere katılacağı bilgisini vererek, “İstiklal Marşımızı sevmek ve hissederek okumak; vatanımızı sevmektir, ülkemize sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır.” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, 8 Mart tarihinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan il yarışmalarında yarışacak.

AA