“En İyi Oyuncumuz 5 Faule Atılınca..”
Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda, Malatya Doğanşehir Belediye Spor Kulübü, sahasında Kuzey Yıldızı Engelliler Gençlik Spor Kulübüne 66-44 yenildi.
İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Ahmet Ablak ve Osman Yetişkin hakem ikilisi yönetti.
Karşılaşmada ilk devreyi 28-25 önde tamamlayan Kuzey Yıldızı Engelliler Gençlik Spor Kulübü, maçı 66-44 kazandı.
Maçın ardından açıklamada bulunan, MalatyaDoğanşehir Belediye Spor Kulübü Antrenörü Edip Karakuş, şunları söyledi:
“Güzel bir maç oldu, rakibimizde iyi mücadele etti. Biz de iyi mücadele ettik, en iyi oyuncumuz beş faulle oyundan atılınca oyun biraz koptu.”
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