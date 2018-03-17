“En İyi Oyuncumuz 5 Faule Atılınca..”

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda, Malatya Doğanşehir Belediye Spor Kulübü, sahasında Kuzey Yıldızı Engelliler Gençlik Spor Kulübüne 66-44 yenildi.

İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Ahmet Ablak ve Osman Yetişkin hakem ikilisi yönetti.

Karşılaşmada ilk devreyi 28-25 önde tamamlayan Kuzey Yıldızı Engelliler Gençlik Spor Kulübü, maçı 66-44 kazandı.

Maçın ardından açıklamada bulunan, MalatyaDoğanşehir Belediye Spor Kulübü Antrenörü Edip Karakuş, şunları söyledi:

“Güzel bir maç oldu, rakibimizde iyi mücadele etti. Biz de iyi mücadele ettik, en iyi oyuncumuz beş faulle oyundan atılınca oyun biraz koptu.”