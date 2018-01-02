“En İyi Şekilde Hazırlanacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sadık Çiftpınar, “Ligin ikinci yarısında daha iyi bir Malatyaspor izlettireceğiz” dedi.

Süper Ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken ve kaptanlık pazu bandını takan Çiftpınar, “Rabbime şükürler olsun ligin ilk yarısını kazasız, belasız, mutlu bir şekilde bitirdik. 17 hafta boyunca bizlere desteğini esirgemeyen büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çiftpınar, ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Taraftarlarımızın desteğiyle ilk yarıyı iyi bir şekilde tamamladık. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek adına daha çok çalışacağız. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanıp, daha iyi bir Malatyaspor izlettireceğiz.”

Yeni Malatya Gazetesi