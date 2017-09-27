“En İyi Yol Diyalogdur”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, referandum sonrası yaptığı ilk açıklamada Irak hükümetine mesaj göndererek, “Yaptırım ve cezalandırma yerine, diyaloga başlayalım. Her iki taraf için de en iyi yol diyalogdur. Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı” dedi.

IKBY Başkanı Barzani, yaptığı ilk açıklamada referandumun başarılı bir şekilde geçtiğini ileri sürerek halkın çoğunluğunun “evet” oyu kullandığını söyledi. IKBY’nin yeni bir sürece girdiğini ifade eden Barzani, referandum nedeniyle aralarında ikili ilişkilerin gerildiği Irak hükümetine diyalog çağrısında bulunarak ciddi ve önemli görüşmeler içerisine girmek istediklerini ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin kapıları yüzlerine kapatılmamasını istedi. Barzani, “Sizinle çok uzun bir tecrübemiz var. Tehdit yerine gelin dostane bir şekilde ciddi görüşmelere başlayalım. Referandum emrivaki fikirlerin dayatılması ve sınırların çizilmesi için değildi” ifadelerini kullandı.

Referandumun hiçbir uluslararası yasaya aykırı olmadığını savunan Barzani, “Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz” ifadesini kullanarak “Kimse bize sitemde bulunmasın. Irak’a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum. Başarısız bir deneyim sürdürmenin anlamı yok” dedi.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR..

Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumunda resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 4 milyon kişinin oy kullandığını, katılım oranının ise yüzde 78 olduğunu açıklamıştı. Sonuçlara göre en düşük katılım yüzde 55 ile Süleymaniye oldu.

Resmi olmayan seçim sonuçları ise şu şekilde:

ERBİL

Evet: 92.5

Diğer (Yanlış oy ve hayır): %7.5

SÜLEYMANİYE

Evet: 70

Diğer: %30

DUHOK

Evet: %98.33

Diğer: %1.66

HALEPÇE

Evet: %95.4

Diğer: %5.6

AKRA

Evet: %97.6

Diğer: %1.8

BERDEREŞ

Evet: %98.2

Diğer: %1.8

KELAR

Evet: %87

Diğer: %2.4

SEYİD SADIK

Evet: %81

Diğer: %19

ZAHO

Evet: %99

Diğer: %1

PİŞDER

Evet: %70.81

Diğer: %25.58

ŞEKLAVE

Evet %93.7

Diğer ya da hayır:%6.3

MAKHMUR

Evet: 96.8

Diğer: %1.8

ÇEMÇEMAL

Evet: %84.2

Diğer: %15.8

Erbil, iha