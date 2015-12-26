En Kanlı İkinci Baskın !



PKK terör örgütünün Hakkari Çukurca’da emniyet ve jandarmaya yönelik düzenlemiş olduğu hain saldırıda 20’nin üzerinde güvenlik gücünün şehit olduğu bildirildi.



SALDIRIDA AĞIR SİLAHLAR KULLANILDI



PKK’lı terörist grubu saat 01.00 sıralarında Çukurca’da güvenlik güçlerinin bulunduğu binaları uzun namlulu silahlarla yoğun ateş altına tuttu. Teröristlere polis ve askerler de anında karşılık verdi. Ağır silahların kullanıldığı ilçe merkezindeki çatışma 30 dakika aralıksız devam etti.



ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Bölgede sıcak çatışmanın devam ettiği belirtilirken, gelen şehit haberleri üzerine Türkiye teröre en ağır kayıplarından birini daha verdi.



SİLVAN SALDIRISINDA 13 ASKER ŞEHİT VERMİŞTİK



Son zamanlarda hain saldırlarını sıklaştıran PKK terör örgütü yakın zamandaki en kanlı baskınını 15 Temmuz’da Silvan saldırısında gerçekleştirmişti. Bu saldırıda 13 asker şehit olurken 7 asker de yaralanmıştı.



33 ER SONRASI EN KANLI BASKIN



PKK’ya verdiğimiz en ağır kayıplardan biri de 1993 yılında gerçekleştirilen 33 erin şehit düştüğü Bingöl saldırısı olmuştu. Tarihte kara gün olarak yerini alan Bingöl saldırısı sonrası bu sabah Hakkari’den gelen haber, bugünü teröre verdiğimiz en ağır kayıplardan biri olarak tarihe geçti.



Örgütün 1985’ten bu yana gerçekleştirdiği baskınlar ve şehit sayıları şöyle:



25 Ekim 1985-Hakkâri-Serin Karakolu: 9 şehit



4 Ağustos 1991-Şemdinli-Samanlı Karakolu: 10 er şehit, 7 er kaçırıldı, toplam 9 yaralı



10 Eylül 1991-Hakkâri-Çobanpınar karakolu: 6 şehit



7 Ekim 1991-Hakkâri-Taşlıtepe karakolu:11 şehit



25 Ekim 1991-Çukurca’ya bağlı Çınarlı ve Çayırlı köylerindeki jandarma karakollarına 500 kişilik grupla saldırı: 17 er şehit



25 Aralık 1991-Şırnak-Dereler bölgesinde jandarma komando birliğine 250 kişilik grupla saldırı: 2 asteğmen, 1 astsubay, 6 er şehit



15 Mayıs 1992-Şırnak-Taşdelen karakolu 600 kişilik grupla baskın: 27 er şehit, 40 terörist ölü



26 Mayıs 1992-Hakkâri-Üzümlü karakolu: 15 şehit



22 Haziran 1992-Hakkâri-Perihan karakolu: 6 şehit



30 Haziran 1992-Şırnak-Betonpınar karakolu: 8 er şehit, 3 er kaçırıldı



20 Temmuz 1992-Hakkâri-Sivritepe karakolu: 10 şehit



10 ağustos 1992-Siirt-Eruh-Dikboğaz karakolu: 6 er şehit, 9 er yaralı



17 ağustos 1992-Diyarbakır-Tuzla karakolu: 7 er şehit



24 ağustos 1992-Şırnak-Milli karakolu: 3 er şehit



30 ağustos 1992-Şemdinli-Alan karakolu: 20 er şehit



13 Eylül 1992-Şemdinli-Aktütün karakolu: 25 şehit



29 Eylül 1992-Şemdinli-Derecik karakolu: 28 şehit



29 Eylül 1992-Şırnak-Ortaköy karakolu: 4 er şehit



2 Temmuz 1993-Şırnak-Çelik karakolu: 16 er şehit



22 Temmuz 1993-Hakkâri-Kısıklı karakolu: 5 şehit



1 ağustos 1993-Hakkâri-serbest karakolu: 10 şehit



10 ağustos 1993-Bingöl-Sancak karakolu: 1 astsubay, 2 er şehit



23 ağustos 1993-Iğdır-Sultantopu karakoluna 200 kişilik grupla baskın: 14 er şehit, 4 er kaçırıldı



25 Eylül 1993-Van-Kanalga karakolu: 12 şehit



23 Ekim 1993-Hakkâri-Kavaklı karakolu: 8 şehit



19 Kasım 1993-Hakkâri-Pirinçeken karakolu: 10 şehit



12 Aralık 1993-Hakkâri-Üzümlü karakolu :7 şehit



29 Aralık 1993-Siirt-Okçular karakolu : 1 astsubay, 4 er şehit



13 ağustos 1994-Hakkâri-Ördekli karakolu :5 şehit



11 Eylül 1994-Hakkâri-Çağlayan karakolu:2 şehit



15 Haziran 1995-Şemdinli-Ortaklar karakolu : 15 şehit



4 Haziran 2007-Tunceli-Pülümür Kocatepe karakolu baskını: 7 şehit



21 Ekim 2007-PKK köprüyü havaya uçurdu, askerlere bomba ve roketatarlarla saldırdı: 12 şehit



10 Mayıs 2008-Aktütün Jandarma Sınır Karakolu’na PKK’lı grup saldırdı: 6 şehit

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