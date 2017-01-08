“En Kısa Sürede Hazır Olacağım”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ahmet Aras, hazır hale gelmek için çalıştığını ifade etti.

Tecrübeli forvet oyuncusu geçtiğimiz günlerde transfer olduğu Evkur Yeni Malatyaspor’un Antalya’daki kamp çalışmalarında yoğun bir çaba harcıyor.

Takımın Giresunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Aras, Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, en kısa sürede hazır hale gelip, takıma katkı sağlamak istediğini söyledi.

Golcü futbolcu, kampta iyi bir ortam olduğunu kaydederek, “Kampa yeni katıldım. Arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bu bizi başarıya götürecektir. Bende bu kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıya hazır hale geleceğim” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un hedefini çok iyi bildiğini dile getiren Aras, “Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki konumunu ve hedefini çok iyi biliyorum. İkinci yarıda şampiyonluk mücadelesini sürdüreceğiz. İkinci yarı çekişmeli geçecek. Bu nedenle kamp sürecini iyi geçirip, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi