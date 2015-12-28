“En Kısa Zamanda Yapılacak”

Her ikisi de Çilesiz Mahallesi’nde bulunan ve bu eğitim- öğretim yılı başında açılan Selahaddin Eyyubi İlkokulu ile Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçelerinde, kaideleri olmasına rağmen Atatürk Büstü bulunmamasına ilişkin haber üzerine yetkililer, yeni olan bu okulların bazı eksiklikleri bulunduğunu, Atatürk Büstü dahil tüm eksiklerin kısa sürede tamamlanacağını bildirdiler.

Okulların doğalgaz bağlantısı da dahil olmak üzere bazı eksiklerinin olduğunu belirten yetkililer, büstler dahil eksiklerin tamamlanması için gerekenin yapılacağını söylediler.