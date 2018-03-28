En Uçtaki Mahalleye Kilit Taşı Döşemesi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Erenli (Bahri) Mahallesi’nde devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, yapılan hizmetin standardına dikkat çekerek, “En uç mahallemize kilit taşının döşenmesi, bir standardın göstergesidir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Bahri Mahalle Muhtarı Nuri Bağ, Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan, bazı birim müdürleri ve mahalle sakinleri ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Daha önce asfalt çalışmalarının yapıldığı Bahri Mahallesi’nde, bu kez Taziye Evi ve Cami Çevre Düzenlemesi ile bazı sokaklarda kilit taş çalışması yapıldı.

Toplamda 20 bin metrekare kilit taş çalışmasının yapılacağı Bahri Mahallesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmet standardının her geçen gün arttığını belirterek, “Arkadaşlarımız hakikaten canla başla çalışıyorlar. Gerek Fen İşlerimiz, gerek ilgili mükellef firmanın almış olduğu işleri yapma noktasında güzel çalışma örneği veriyorlar. Buradaki en uç mahallemize kilit taşının döşenmesi bir standardın göstergesidir. Battalgazi Belediyesi, biz Türkiye’nin önünde ve rol model işler yapan belediye derken, boş olarak söylememekteyiz. Bu yapılan standartlar çoğu büyükşehir belediyelerimizin merkezinde olmayan standarttır. Bununda altını çizmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk 3 büyük şehrinden birine gittiğimde, orada bizden 40 sene evvelki durumları gördüm. Dolayısıyla buradaki çalışmalar hakikaten takdire şayan hizmetlerdir. Bu çalışmaların Erenli mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah insanlarımız burada yürürken, yaşamlarını devam ettirirken belediyemize ve çalışanlarımıza dua ederler. Bizde zaten amacımız çağdaş, modern anlamında belediyecilik anlayışının vatandaşa sunulması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Netice itibariyle Battalgazi engelsiz, yaşanabilir, modern, çağdaş bir ilçe yapma azmimiz ve kararlığımız devam ediyor” dedi.

Bahri Mahalle Muhtarı Nuri Bağ ise, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Battalgazi Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. 36 km yolumuzu yaptı. Kilit taş döşedi. Camilerimizi yaptı. Taziye evimizi yaptı. Sokaklarımızın hepsini de yapacak. Başkanımız verdiği sözleri fazlasıyla yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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