En Yüksek 7 Dağa ‘Kayısı Ye Zirvede Kal’ Tırmanışı

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü tarafından Türkiye’nin bölgesinin en yüksek 7 dağına tırmanış gerçekleştirilecek. Malatya Valiliği Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından desteklenen “Kayısı Ye Zirvede Kal” adlı proje ile Mahir Karakaya, Baransal Çetin ve Muhammed Yılmaz isimli lisanslı sporcular tarafından yapılacak tırmanışta, kayısının tanıtımı amacıyla kayısı dağıtımı yapılacak.

Proje ile ilgili olarak Valilikte sporcularla birlikte basın toplantısı düzenleyen Vali Ali Kaban, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı başta olmak üzere özel günlerde yapılacak tırmanışta, kayısının sağlığa faydaları öne çıkarılarak, kayısının tanıtımına katkı sağlanacağını söyledi.

Vali Ali Kaban, şunları söyledi:

“Malatya deyince Kayısı akla geliyor. Kayısının da zirveye çıkması lazımdı. Gençler bize geldiler ve dediler ki ‘Biz kayısıyı zirveye çıkaracağız’. Onun üzerine biz de böyle bir küçük proje yaptık. 7 farklı tarihte 7 farklı zirveye çıkılacak. Mesele 23 Nisanda bir zirvemiz var. 15 Temmuz’da var Şehit Ömer Halisdemir adına. 30 Ağustos Zafer Bayramında var. Böyle spesifik tarihler üzerinden bir zirvelere çıkılacak. Hem o bölgelerin vali ve yetkililerini ziyaret ederek, kayısıyı tanıtarak, hem de zirveye Malatya’mızın da bayrağını dikerek güzel bir faaliyet yapacaklar. Bu 4 aya sirayet edecek. Tabi tek başına düşünüldüğünde çok büyük bir faaliyet değil ama uzaya çıktığında o zaman Astronot da ‘Bu belki benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım’ demişti. Dağcı arkadaşlarımızı için belki bir adım ama neticeleri itibari ile başlattığımız tanıtım faaliyeti içerisinde zirvede bir adım olacak.”

“Agressif bir şekilde tanıtım atağına girmemiz lazım”

Bu yıl kutlanan Turizm Haftası’nda bir dizi tanıtım projeleri planladıklarını söyleyen Vali Ali Kaban, “Turizm ile bir tanıtım atağına geçiyoruz. Bunun bir parçası olarak Kalkınma Ajansına sunulan bir proje var. Yurtdışında bir tanıtım faaliyeti sürdürecekler. İki ayrı ülkede, iki ayrı tema ile birisi evrensel bir değer olarak Arslantepe’dir, bir diğeri de bize özel olması hasebiyle Malatya’nın özeli olarak Gastronomi ve yiyece- içecek üzerinden yapılan bir tanıtım olacak. Bunun dışında bu kadim yapımızı özellikle Malatya olarak bu kadim kültürümüzü bizim bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. Bunun değişik boyutları da var. Aynı zamanda bir ucunda Ebul-Fereç gibi yine Malatya’dan çıkmış bir tarihçi var. Onunla ilgili üniversite ile bir sempozyum hazırlımız var. Yine Malatya’da konuk olmuş, dünya çapında etki yapmış büyük bir İslam alimi İbn-i Arabi var. Onunla ilgili bir sempozyum olacak. Bir tarafta bölgemizin Türkleşmesi hususunda çok büyük katkıları olan Danişment Gazi ve onun Danişmentname’si üzerinden bir çalışma var. Bir tarafta Malatya’nın o eşsiz karakterini ifade eden Taşhan Kitabesi, bir diğer deyişle “Barış İçinde Birlikte Yaşama Belgesi” dediğimiz, 3 ayrı dilden oluşan kültürleri bir araya getirme kabiliyetini gösteren o belgenin 800. Yılı. Çünkü 1218 yılında konulmuş o belge ve onun 800. Yıl dönümü ile ilgili bir çalışma olacak. Bir tarafta İslam Kalkınma Örgütü’nün SESRIC branşıyla ilgili (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi ) inanç turizminin geliştirilmesi adına 20’nin üzerinde İslam ülkesinin katılmasıyla olacak. Önümüzdeki hafta Büyükelçimiz gelecek ve kendisiyle bir mutabakat imzalayacağız, böyle bir çalışmamız var. İç içe girmiş bir tarzda, bu sene bütün sektörlerde Malatya’yı tanıtacağız” diye konuştu.

Burhan KARADUMAN, Güler HAZAR- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com