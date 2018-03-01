Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı

‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
  • 02.03.2018
  • 51

FORBES Türkiye Dergisi, “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 5 Malatyalı işadamının bulunduğu listede, Malatyalı işadamı Erman Ilıcak (fotoğraftaki) 4 milyar dolarlık servetiyle 2’nci sırada yeraldı.

Derginin “En Zengin 100 Türk” listesinde yeralan işadamlarının toplam serveti, bir önceki yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi. Listeye göre, Türkiye’deki dolar milyarderlerinin sayısı da geçen yıla göre 9 kişi artarak 40’a yükseldi ve 40 milyarderin toplam serveti 72,4 milyar dolara ulaştı.

ERMAN ILICAK EN ZENGİN 2’NCİ TÜRK..
FORBES Türkiye Dergisi’nin 500 milyon dolar ve daha üstünde serveti bulunanları dahil ettiği listede Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı hemşehrimiz Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle, 4 milyar 800 milyon dolar serveti bulunan işadamı Murat Ülker’den sonra en zengin 2’nci Türk olarak yeraldı. Ilıcak’ın bir önceki yıl servitinin 2,3 milyar dolar iken 4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Listenin 5’inci sırasında, LC Waikiki firmasının Malatyalı sahiplerinden Mustafa Küçük 2,7 milyar dolarlık servetiyle yeraldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün küçük oğlu olan Mustafa Küçük’ün bir önceki yıl 1 milyar 900 milyon dolar olan servetini 2,7 milyar dolara çıkardığı bildirildi.

Malatyalı işadamlarından Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, bir önceki yıl 1 milyar 400 milyon dolar olan servisini 1 milyar 600 milyon dolara çıkardı ve listenin 18’inci sırasında yeraldı.

Yine Malatyalı işadamlarından Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 1 milyar 100 milyon dolarlık servetiyle listenin 34’üncü sırasına yerleşti. Aydınlar’ın bir önceki yılki servetinin 1 milyar 200 milyon dolar olduğu ve 100 milyon dolarlık eksilme olduğu öğrenildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün kendisiyle aynı ismi taşıyan, LC Waikiki firmasının sahiplerinden olan büyük oğlu Vahap Küçük de 650 milyon dolarlık servetiyle “En Zengin 100 Türk” listesinin 72’nci sırasında yeraldı.

Forbes Türkiye- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. harbici dayı dedi ki:
    8 Mart 2018, 17:45

    Geneliniz Malatyaspora sahip çıksın demişsiniz de arkadaşlar adam belki spor faaliyetleri sevmiyor, belki ilgilenmek kendi ticari anlaşlamarını etkileyecek.. Hepinizde bir sahip çıksınlık edası. Siz önce kendinize sahip çıkın sonra başkalarını başka konuları düşünürsünüz. Faydacılıktan da kurtulun kendinize fayda yaratın o da eğitimle girişimcilikle saygı duymayla ileri görüşlü ve riskleri göze almakla olur. İşkembenizden sallamayın.

    Cevapla
  2. Resul ÖZTAŞ dedi ki:
    5 Mart 2018, 09:23

    İşin içinde para olunca yorumlar gırla gidiyor. Sosyal bir konuda ise bir tane yorum yok maalesef.
    Herkes çalışsın parasını kazansın el alemin parasına yorum yapmayın.

    Cevapla
  3. Cahit dedi ki:
    3 Mart 2018, 13:44

    Beni neden yazmazlar anlamış değilim .
    Gönlüm zengin.
    1970 yılından önceki Malatyayı çok seviyorum.

    Cevapla
  4. Süleyman dedi ki:
    3 Mart 2018, 01:04

    Burdaki şahısların soy ismiyle bir genelleme yapılmamalı. Yazan soy isimleri taşıyan herkes aynı servete sahip değil, yatırımı ticari anlamda güzel yapıyorlar, aynı şekilde hayırı da ama gelişme yok çünkü bir Malatyalının zihniyeti aynı 40 yıl öncesinin zihniyeti. Allah daha çok versin hepsine

    Cevapla
  5. Murat dedi ki:
    3 Mart 2018, 00:38

    Allah için yazmak gerekirse. Erman ılıcak. Çok insanın derdine derman yarasına merhem oluyorlar.Zaten diğer malatyalı listedeki zenginler içerisinde. En kültürlü dünya vizyonu geniş olan adamda bu..yıllık 4000 öğrenciye burs veriyorlar.bunlarin çoğunluğu malatyalı. Darendeli olduğu içinde da sev adında bir vakfın finansını babası ve annesi sağlıyor..ramazan ayında düzenli nakdi yardım yapılıyor.ankaradan gelen ekip ihtiyaç sahiplerini bulup nakit yardım ediliyor.Birazdaha yazmak isterdim ancak yeterli. Allah bizleri de veren el den olmayı nasip etsin.. Not malatya da ki tevfik ılıcak amcası. Diğer fertler ise amca çocuklarıdır.

    Cevapla
  6. 44 dedi ki:
    3 Mart 2018, 00:38

    Hepsi Malatyalı olsa ne yazar Malatyamıza bir faydası olmadıktan sonra….

    Cevapla
  7. ZİBETRA dedi ki:
    2 Mart 2018, 23:59

    Yahu, biz diyoruz ki yatırım yapsınlar Malatya’da yaşayanlar iş sâhibi olup evine ekmek götürsünler, siz “Malatyaspor’un sponsoru’ derdine düşmüşsünüz! Yahu bize ne çiğköfteci mi sponsor, lahmacuncu mu!

    Cevapla
  8. İstanbulda.bir.malatyalı. dedi ki:
    2 Mart 2018, 23:25

    Zenginin.mali.fakirin..çenesini.yurarmis.

    Cevapla
  9. Mustafa SÜLÜ dedi ki:
    2 Mart 2018, 22:19

    Allah sayılarını artırsın hemşerilerimin Malatyamıza faydaları olmuştur oluyor

    Cevapla
  10. murat dedi ki:
    2 Mart 2018, 21:04

    erman ılıcak grubu elazığ’a şehir hastanesi yapıyor. m. ali aydınlar fenere sponsor oluyor, oysa malatyaspor’a destek olabilir veya acıbadem hastanesi açabilirdi. çalık desen bursa ve samsun spor’a destek oluyor. her biri bir fabrika açsa malatya uçardı.

    Cevapla
    1. Murat dedi ki:
      3 Mart 2018, 10:27

      Murat elazığ mersin yozgat gibi şehir hastanesinin ihalesini o aldi. Malatya şehir hastaneside başka firmalar aldi. Malatya da yapimi süren fizik tedavi hastanesi erman ilicakta.. organizede 1000 kişi çalışan ılıcak tekstilin ve avm ile hilton un en büyük hissedarı…dunya genelinde 47 000 çalışanı mevcut

      Cevapla
  11. Faik dedi ki:
    2 Mart 2018, 20:24

    Bu Malatyalı 5 işadamının yılda,1 günlük kazancı Malatya yeter ve artar bile.

    Cevapla
  12. Vatandaş dedi ki:
    2 Mart 2018, 18:43

    Malatyalılar halkına ekmek yesin diye yatırım yapanlardır . Malatya da özel sektörde yatırım yapıp halka iş imkanı sağlan adamları bitirmek için elinden geleni yapıyorlar . Bi yandan da iyi ediyorlar malatya hasit bi memleket yapanlar ortada bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar .

    Cevapla
  13. Kral44 dedi ki:
    2 Mart 2018, 17:35

    Malatyada üniversite sayisi artmadikca insanlar koyun olmaya mahkum

    Cevapla
  14. ÇİFTÇİ44 dedi ki:
    2 Mart 2018, 16:39

    Tırlar dolusu dağıtıyorlarmış. Hadi oradan trol seni. . .

    Cevapla
  15. Göktürk dedi ki:
    2 Mart 2018, 16:22

    Malatyaya faydası olmadıktan sonra 100 zenginin 100 ü de malatyalı olsa ne çıkar.

    Cevapla
  16. KML dedi ki:
    2 Mart 2018, 13:32

    Malatya ya ne faydaları var acaba,

    Cevapla
  17. mehmet dedi ki:
    2 Mart 2018, 13:27

    Su tabloya bakınca Malatyalı olunca insan gurur duymakta… ancak madalyonun diğer tarafında da malasef pek te gurur duyulacak bir tablo yok… su bizdeki iş adamları Malatya ya yarı yarıya yatırım yapsalar Malatya uçar! Malatyaspor konusunda da aynı.. kendılerinden para isteyen yok sadece ortak hesap kurarak bankaya yatıracakları 100 er milyon doların 5 yıl boyunca faizini Malatyaspor alsın deseler Malatyaspor Fenerbahçe olurdu.. ana para yine onların olsun.. ama nerde malasef! Erman bey gelince İstanbul da evi yakın bana.. kendi ve ailesi baba adamdır ..

    Cevapla
  18. Dehre lokman dedi ki:
    2 Mart 2018, 13:05

    Çok doğru

    Cevapla
  19. Ergul dedi ki:
    2 Mart 2018, 12:50

    Hangisinin ne faydası oldu Ilıcak bir şey mi yaptı acıbadem hastane mi yaptı ya Çalık

    Cevapla
  20. ZİBETRA dedi ki:
    2 Mart 2018, 12:16

    Çalık Holding ve LC Waikiki dışında diğerlerinin Malatya’ya ne faydası var?

    Cevapla
  21. Kamil dedi ki:
    2 Mart 2018, 12:13

    Oznur calik erman ilicakla vahap kucuk e desin ya da bakanimiz demeli artik en azindan kulüp e sahip çıksınlar lcw malatyaspor ya da ilicak malatyaspor olsun evkur bunlarin yaninda minnacik kalir

    Cevapla
  22. ibrahim dedi ki:
    2 Mart 2018, 12:03

    Malatya lı bir çok aile için istihdam veren yatırım yapan insanları bu kadar kolay harcamayın nankörlük yapmayın yorumlarınızda .Fabrikaları gözünüzün önünde çalışıyor..

    Cevapla
  23. KERİM dedi ki:
    2 Mart 2018, 11:59

    ne kadar mutlu olmuşsunuz .unutmayın şahsi zenginleşme bir ülkenin geri kalmışlığını gösterir.başkasının malıyla gururlanmayın

    Cevapla
  24. Mert Korkmaz dedi ki:
    2 Mart 2018, 11:53

    Evet memlekete katkilari nedir peki? Sıfır demi

    Cevapla
  25. AYTAÇ dedi ki:
    2 Mart 2018, 11:41

    hiç bi faydaları yok. sadece kimliklerinde malatya yazılı.. şunuda sorgulamak lazım ama. blld bşk. nı ve milletvekilleri bu kişilere ne kadar yakınlar. kayseri ve gaziantep. li milletvekilleri bld. bşk. ları kendi iş adamlarıyla sürekli bir araya geliyolarsırtlarını sıvazlayarak kendi şehirlerine çekmesini biliyolar. bizimkiler ise iş adamlarına uzak ve soğuk duruyolar. hal bölede olunca bu iş adamları da malatyaya sadece benzin istasyonları açmakttan öteye gitmezler

    Cevapla
    1. Gurbet dedi ki:
      2 Mart 2018, 20:15

      Bu saydıgın illerin zenginleri işadamları kendi illerinde ikamet ediyorlar.Bu sayılan Malatyalı işadamlarinin kac tanesi malatyada yaşiyor.

      Cevapla
  26. Nurettin dedi ki:
    2 Mart 2018, 11:31

    herkes hesabi Allaha verecek.çok mal haramsız çok laf yalansız olmazz.

    Cevapla
  27. ahmet dedi ki:
    2 Mart 2018, 11:11

    Zenginle fakir arasındaki uçurum açıldıkça açılıyor. Zengin daha zengin fakir daha fakir olmaya başladı. Bu gidişat iyi değil makasın daralması lazım. Yoksa sosyal patlamalar, sosyal bunalımlar, sosyal krizlerin gelmesi çok olmaz. Ülkemizin ürettiği pastanın yüzde sekseni zenginlere yüzde yirmisi fakirlere bu adalet değil. seksen milyonun 40 milyonu yoksul 20 milyonu zar zor geçiniyor on milyonu durumu fena değil 10 milyonu da güzel yaşıyor. Avrupa devletlerine bakın bu böyle değil. Orada halkın yüzde sekseni orta direk yüzde onu yoksul yüzde 10 da iyi zengin. Bireysel anlamda zenginiz ama Türkiye olarak fakiriz. Türkiye olarak zengin olmalıyız. 1300 lirayla geçinmeye çalışan emekli 1600 lirayla geçinmeye çalışan asgari ücretli 2500 lirayla geçinmeye çalışan işçi 3000 lirayla geçinmeye çalışan memur mazot borcunu bile ödeyemeyen çiftçi nasıl yaşayacak bu memlekette. Bizi yönetenler zenginden alıp fakire vermeli. Yoksa sosyal adalet hep hayal olacak gibi. Ben bir vatandaş olarak düşüncelerimi paylaşıyorum. Dileyen katılır, dileyen katılmaz. Saygılarımla..

    Cevapla
  28. Sevil dedi ki:
    2 Mart 2018, 10:53

    Malayaya faydasi olmadiktan sonra zengin olaki nola malatyali olaki nola laff

    Cevapla
  29. Hamit keser dedi ki:
    2 Mart 2018, 10:49

    Malatya’ya ne faydaları olmuş ki bu vatandaşların. Okul açsınlar, hastane açsınlar, kütüphane kursunlar…

    Cevapla
  30. nazim dedi ki:
    2 Mart 2018, 10:38

    ZENGİNLİKLERİ MALATYA YA HİZMET YAPARSA MALATYA LI OLUR BİR ÜNİVERSİTE AÇSINLAR O ZAMANA MALATYA LI OLDUKLARINI KABUL EDELİM SAYGILAR

    Cevapla
  31. tarık sönmezgil dedi ki:
    2 Mart 2018, 10:38

    ben muhasebeciyim yaptığın masrafların sadece % de 20 sni i kademe kademe gelirden düsebilirsin hepsi düşülse herkes yapar ama lcw her yıl ögrencilere kızılaya binlerce kıyafet dağıtıyor tırlar dolusu
    m ali aydınlar arapkire son teknoloji 2 lise yaptırdı erman ılıcak meslek yuksekokulu ve üniversite ögrencilerine burs veriyor.calık tan bilgim yok ne yapıyor. yapanlara haksızlık yapmayalım lütfen arkadaslar

    Cevapla
  32. Mehmet dedi ki:
    2 Mart 2018, 10:11

    Yeni Malatyaspora yardım ve bağış yapmalarını bir hemşehri olarak bekliyoruz.En azından reklam vermelerini umutla bekliyoruz.Reklam giderleri vergiden düşülüyor.Yeni malatya spor maddi gücü iyi olsa daha iyi futbolcular alır ilk 5 e oynardık.

    Cevapla
  33. malatya44 dedi ki:
    2 Mart 2018, 10:09

    Malatya ya bir faydasi olmadiktan sonra..

    Cevapla
  34. erkan dedi ki:
    2 Mart 2018, 10:01

    Malatya’ya ne faydaları var demissiniz.Kardeşim Çalık holdingin burada fabrikaları var yine LC Waikikinin de Malatya’da fabrikası var.Mehmet Ali Aydınların Arapkir’de yatırımları var.Önce bir araştırın daha sonra eleştirin.

    Cevapla
  35. HAS dedi ki:
    2 Mart 2018, 09:30

    Zengin olmak başka Malatyalı olma bambaşka …………………
    Zenginlik gübredir, yalnızca saçıldığında yararlı olur.

    Cevapla
  36. cem dedi ki:
    2 Mart 2018, 08:47

    malatyaya ne faydaları varki bi malatyaspora sponsor bile olamıyorlar birde gurumu duyalım hadi ordan

    Cevapla
  37. Mersinde Malatyalı dedi ki:
    2 Mart 2018, 08:43

    Malatya lılar bu zenginleri neden kendilerine vekil istemiyorki bunlar da kalksın Malatya Spora sponsor olsun

    Cevapla
  38. Malatyam İÇİN dedi ki:
    2 Mart 2018, 08:25

    EFSANE MALATYASPOR A SAHİP ÇIKSALAR NE OLUR.
    ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNSEK.
    ERMAN AMCA VAHAP AMCA NE OLURSUNUZ.
    MALATYAMIZ İÇİN .

    Cevapla
  39. vaylog44 dedi ki:
    2 Mart 2018, 07:52

    Kardeşim bırak sen şunu bunu senin burnun dibinde l0 yıldır her AY su gibi para akan AKSA elektrik ve AKSA doğalgaz var bunların reklam vermesi lazım MALATYA SPORA

    Cevapla
  40. cengiz dedi ki:
    2 Mart 2018, 06:50

    Allah daha çok versin..çok malın çok sorgusu olur..

    Cevapla
  41. berk dedi ki:
    2 Mart 2018, 03:23

    ve yeni malatya sporun gögsünde çiğköfteci reklamı yer alır bir çalık holding bir lcw sponsor olsa reklam gideri diye vergiden düşecekler zaten ceplerinden birşeyde çıkmayacak ayıp ayıp malatyalılar kadar memleketine faydasız bir millet yok ki bu listede olmayan daha ne zenginler var

    Cevapla
    1. masum kuş dedi ki:
      2 Mart 2018, 09:54

      doğru söze ne denir?

      Cevapla
    2. Ruzgarin oglu dedi ki:
      2 Mart 2018, 09:59

      Abicim yorumun icin gercekten cok tesekkur ederm. Tamamen katiliyorm. Su listedeki mikyarderlerin acaba takima ne kadar katkisi olmus. Acibadem fenere sponsor oluyo tabi kim ne yapsin Malatyasporu. Yuz binlerce insanin bu takimla yatip kalktigi kimin umrundaki…

      Cevapla
    3. AZİZ dedi ki:
      2 Mart 2018, 10:07

      berk ikinci zengin ılıcak da Malatya’lı neden onu da yazmadın
      Hayırdır soy ismi ılıcak olunca bir dokunulmazlık mı devreye giriyor.

      Cevapla
    4. karahan dedi ki:
      2 Mart 2018, 10:51

      BERK kardeş, bravo taşı gediğine oturtmuşsun.
      ağzına sağlık
      Bu arada çiğköfteci beyinde hakkını yemeyelim tabi kendisini tebrik ederim.

      Cevapla
    5. Hüseyin dedi ki:
      2 Mart 2018, 11:01

      Tesbit süper

      Cevapla
    6. ZİBETRA dedi ki:
      2 Mart 2018, 23:56

      Millet iş, ekmek derdinde, siz Malatyspor’un derdindesiniz. Bize ne kim neye sponsor olmuş!

      Cevapla
  42. ÇİFTÇİ44 dedi ki:
    2 Mart 2018, 03:03

    Bizene ne faydaları var Malatyama Ve Malatyalılara. . .

    Cevapla
    1. ZİBETRA dedi ki:
      2 Mart 2018, 13:33

      LCW ve Çalık’ın fabrikası var.

      Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."