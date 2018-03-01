‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
FORBES Türkiye Dergisi, “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 5 Malatyalı işadamının bulunduğu listede, Malatyalı işadamı Erman Ilıcak (fotoğraftaki) 4 milyar dolarlık servetiyle 2’nci sırada yeraldı.
Derginin “En Zengin 100 Türk” listesinde yeralan işadamlarının toplam serveti, bir önceki yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi. Listeye göre, Türkiye’deki dolar milyarderlerinin sayısı da geçen yıla göre 9 kişi artarak 40’a yükseldi ve 40 milyarderin toplam serveti 72,4 milyar dolara ulaştı.
ERMAN ILICAK EN ZENGİN 2’NCİ TÜRK..
FORBES Türkiye Dergisi’nin 500 milyon dolar ve daha üstünde serveti bulunanları dahil ettiği listede Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı hemşehrimiz Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle, 4 milyar 800 milyon dolar serveti bulunan işadamı Murat Ülker’den sonra en zengin 2’nci Türk olarak yeraldı. Ilıcak’ın bir önceki yıl servitinin 2,3 milyar dolar iken 4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Listenin 5’inci sırasında, LC Waikiki firmasının Malatyalı sahiplerinden Mustafa Küçük 2,7 milyar dolarlık servetiyle yeraldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün küçük oğlu olan Mustafa Küçük’ün bir önceki yıl 1 milyar 900 milyon dolar olan servetini 2,7 milyar dolara çıkardığı bildirildi.
Malatyalı işadamlarından Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, bir önceki yıl 1 milyar 400 milyon dolar olan servisini 1 milyar 600 milyon dolara çıkardı ve listenin 18’inci sırasında yeraldı.
Yine Malatyalı işadamlarından Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 1 milyar 100 milyon dolarlık servetiyle listenin 34’üncü sırasına yerleşti. Aydınlar’ın bir önceki yılki servetinin 1 milyar 200 milyon dolar olduğu ve 100 milyon dolarlık eksilme olduğu öğrenildi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün kendisiyle aynı ismi taşıyan, LC Waikiki firmasının sahiplerinden olan büyük oğlu Vahap Küçük de 650 milyon dolarlık servetiyle “En Zengin 100 Türk” listesinin 72’nci sırasında yeraldı.
Forbes Türkiye- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Geneliniz Malatyaspora sahip çıksın demişsiniz de arkadaşlar adam belki spor faaliyetleri sevmiyor, belki ilgilenmek kendi ticari anlaşlamarını etkileyecek.. Hepinizde bir sahip çıksınlık edası. Siz önce kendinize sahip çıkın sonra başkalarını başka konuları düşünürsünüz. Faydacılıktan da kurtulun kendinize fayda yaratın o da eğitimle girişimcilikle saygı duymayla ileri görüşlü ve riskleri göze almakla olur. İşkembenizden sallamayın.
İşin içinde para olunca yorumlar gırla gidiyor. Sosyal bir konuda ise bir tane yorum yok maalesef.
Herkes çalışsın parasını kazansın el alemin parasına yorum yapmayın.
Beni neden yazmazlar anlamış değilim .
Gönlüm zengin.
1970 yılından önceki Malatyayı çok seviyorum.
Burdaki şahısların soy ismiyle bir genelleme yapılmamalı. Yazan soy isimleri taşıyan herkes aynı servete sahip değil, yatırımı ticari anlamda güzel yapıyorlar, aynı şekilde hayırı da ama gelişme yok çünkü bir Malatyalının zihniyeti aynı 40 yıl öncesinin zihniyeti. Allah daha çok versin hepsine
Allah için yazmak gerekirse. Erman ılıcak. Çok insanın derdine derman yarasına merhem oluyorlar.Zaten diğer malatyalı listedeki zenginler içerisinde. En kültürlü dünya vizyonu geniş olan adamda bu..yıllık 4000 öğrenciye burs veriyorlar.bunlarin çoğunluğu malatyalı. Darendeli olduğu içinde da sev adında bir vakfın finansını babası ve annesi sağlıyor..ramazan ayında düzenli nakdi yardım yapılıyor.ankaradan gelen ekip ihtiyaç sahiplerini bulup nakit yardım ediliyor.Birazdaha yazmak isterdim ancak yeterli. Allah bizleri de veren el den olmayı nasip etsin.. Not malatya da ki tevfik ılıcak amcası. Diğer fertler ise amca çocuklarıdır.
Hepsi Malatyalı olsa ne yazar Malatyamıza bir faydası olmadıktan sonra….
Yahu, biz diyoruz ki yatırım yapsınlar Malatya’da yaşayanlar iş sâhibi olup evine ekmek götürsünler, siz “Malatyaspor’un sponsoru’ derdine düşmüşsünüz! Yahu bize ne çiğköfteci mi sponsor, lahmacuncu mu!
Zenginin.mali.fakirin..çenesini.yurarmis.
Allah sayılarını artırsın hemşerilerimin Malatyamıza faydaları olmuştur oluyor
erman ılıcak grubu elazığ’a şehir hastanesi yapıyor. m. ali aydınlar fenere sponsor oluyor, oysa malatyaspor’a destek olabilir veya acıbadem hastanesi açabilirdi. çalık desen bursa ve samsun spor’a destek oluyor. her biri bir fabrika açsa malatya uçardı.
Murat elazığ mersin yozgat gibi şehir hastanesinin ihalesini o aldi. Malatya şehir hastaneside başka firmalar aldi. Malatya da yapimi süren fizik tedavi hastanesi erman ilicakta.. organizede 1000 kişi çalışan ılıcak tekstilin ve avm ile hilton un en büyük hissedarı…dunya genelinde 47 000 çalışanı mevcut
Bu Malatyalı 5 işadamının yılda,1 günlük kazancı Malatya yeter ve artar bile.
Malatyalılar halkına ekmek yesin diye yatırım yapanlardır . Malatya da özel sektörde yatırım yapıp halka iş imkanı sağlan adamları bitirmek için elinden geleni yapıyorlar . Bi yandan da iyi ediyorlar malatya hasit bi memleket yapanlar ortada bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar .
Malatyada üniversite sayisi artmadikca insanlar koyun olmaya mahkum
Tırlar dolusu dağıtıyorlarmış. Hadi oradan trol seni. . .
Malatyaya faydası olmadıktan sonra 100 zenginin 100 ü de malatyalı olsa ne çıkar.
Malatya ya ne faydaları var acaba,
Su tabloya bakınca Malatyalı olunca insan gurur duymakta… ancak madalyonun diğer tarafında da malasef pek te gurur duyulacak bir tablo yok… su bizdeki iş adamları Malatya ya yarı yarıya yatırım yapsalar Malatya uçar! Malatyaspor konusunda da aynı.. kendılerinden para isteyen yok sadece ortak hesap kurarak bankaya yatıracakları 100 er milyon doların 5 yıl boyunca faizini Malatyaspor alsın deseler Malatyaspor Fenerbahçe olurdu.. ana para yine onların olsun.. ama nerde malasef! Erman bey gelince İstanbul da evi yakın bana.. kendi ve ailesi baba adamdır ..
Çok doğru
Hangisinin ne faydası oldu Ilıcak bir şey mi yaptı acıbadem hastane mi yaptı ya Çalık
Çalık Holding ve LC Waikiki dışında diğerlerinin Malatya’ya ne faydası var?
Oznur calik erman ilicakla vahap kucuk e desin ya da bakanimiz demeli artik en azindan kulüp e sahip çıksınlar lcw malatyaspor ya da ilicak malatyaspor olsun evkur bunlarin yaninda minnacik kalir
Malatya lı bir çok aile için istihdam veren yatırım yapan insanları bu kadar kolay harcamayın nankörlük yapmayın yorumlarınızda .Fabrikaları gözünüzün önünde çalışıyor..
ne kadar mutlu olmuşsunuz .unutmayın şahsi zenginleşme bir ülkenin geri kalmışlığını gösterir.başkasının malıyla gururlanmayın
Evet memlekete katkilari nedir peki? Sıfır demi
hiç bi faydaları yok. sadece kimliklerinde malatya yazılı.. şunuda sorgulamak lazım ama. blld bşk. nı ve milletvekilleri bu kişilere ne kadar yakınlar. kayseri ve gaziantep. li milletvekilleri bld. bşk. ları kendi iş adamlarıyla sürekli bir araya geliyolarsırtlarını sıvazlayarak kendi şehirlerine çekmesini biliyolar. bizimkiler ise iş adamlarına uzak ve soğuk duruyolar. hal bölede olunca bu iş adamları da malatyaya sadece benzin istasyonları açmakttan öteye gitmezler
Bu saydıgın illerin zenginleri işadamları kendi illerinde ikamet ediyorlar.Bu sayılan Malatyalı işadamlarinin kac tanesi malatyada yaşiyor.
herkes hesabi Allaha verecek.çok mal haramsız çok laf yalansız olmazz.
Zenginle fakir arasındaki uçurum açıldıkça açılıyor. Zengin daha zengin fakir daha fakir olmaya başladı. Bu gidişat iyi değil makasın daralması lazım. Yoksa sosyal patlamalar, sosyal bunalımlar, sosyal krizlerin gelmesi çok olmaz. Ülkemizin ürettiği pastanın yüzde sekseni zenginlere yüzde yirmisi fakirlere bu adalet değil. seksen milyonun 40 milyonu yoksul 20 milyonu zar zor geçiniyor on milyonu durumu fena değil 10 milyonu da güzel yaşıyor. Avrupa devletlerine bakın bu böyle değil. Orada halkın yüzde sekseni orta direk yüzde onu yoksul yüzde 10 da iyi zengin. Bireysel anlamda zenginiz ama Türkiye olarak fakiriz. Türkiye olarak zengin olmalıyız. 1300 lirayla geçinmeye çalışan emekli 1600 lirayla geçinmeye çalışan asgari ücretli 2500 lirayla geçinmeye çalışan işçi 3000 lirayla geçinmeye çalışan memur mazot borcunu bile ödeyemeyen çiftçi nasıl yaşayacak bu memlekette. Bizi yönetenler zenginden alıp fakire vermeli. Yoksa sosyal adalet hep hayal olacak gibi. Ben bir vatandaş olarak düşüncelerimi paylaşıyorum. Dileyen katılır, dileyen katılmaz. Saygılarımla..
Malayaya faydasi olmadiktan sonra zengin olaki nola malatyali olaki nola laff
Malatya’ya ne faydaları olmuş ki bu vatandaşların. Okul açsınlar, hastane açsınlar, kütüphane kursunlar…
ZENGİNLİKLERİ MALATYA YA HİZMET YAPARSA MALATYA LI OLUR BİR ÜNİVERSİTE AÇSINLAR O ZAMANA MALATYA LI OLDUKLARINI KABUL EDELİM SAYGILAR
ben muhasebeciyim yaptığın masrafların sadece % de 20 sni i kademe kademe gelirden düsebilirsin hepsi düşülse herkes yapar ama lcw her yıl ögrencilere kızılaya binlerce kıyafet dağıtıyor tırlar dolusu
m ali aydınlar arapkire son teknoloji 2 lise yaptırdı erman ılıcak meslek yuksekokulu ve üniversite ögrencilerine burs veriyor.calık tan bilgim yok ne yapıyor. yapanlara haksızlık yapmayalım lütfen arkadaslar
Yeni Malatyaspora yardım ve bağış yapmalarını bir hemşehri olarak bekliyoruz.En azından reklam vermelerini umutla bekliyoruz.Reklam giderleri vergiden düşülüyor.Yeni malatya spor maddi gücü iyi olsa daha iyi futbolcular alır ilk 5 e oynardık.
Malatya ya bir faydasi olmadiktan sonra..
Malatya’ya ne faydaları var demissiniz.Kardeşim Çalık holdingin burada fabrikaları var yine LC Waikikinin de Malatya’da fabrikası var.Mehmet Ali Aydınların Arapkir’de yatırımları var.Önce bir araştırın daha sonra eleştirin.
Zengin olmak başka Malatyalı olma bambaşka …………………
Zenginlik gübredir, yalnızca saçıldığında yararlı olur.
malatyaya ne faydaları varki bi malatyaspora sponsor bile olamıyorlar birde gurumu duyalım hadi ordan
Malatya lılar bu zenginleri neden kendilerine vekil istemiyorki bunlar da kalksın Malatya Spora sponsor olsun
EFSANE MALATYASPOR A SAHİP ÇIKSALAR NE OLUR.
ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNSEK.
ERMAN AMCA VAHAP AMCA NE OLURSUNUZ.
MALATYAMIZ İÇİN .
Kardeşim bırak sen şunu bunu senin burnun dibinde l0 yıldır her AY su gibi para akan AKSA elektrik ve AKSA doğalgaz var bunların reklam vermesi lazım MALATYA SPORA
Allah daha çok versin..çok malın çok sorgusu olur..
ve yeni malatya sporun gögsünde çiğköfteci reklamı yer alır bir çalık holding bir lcw sponsor olsa reklam gideri diye vergiden düşecekler zaten ceplerinden birşeyde çıkmayacak ayıp ayıp malatyalılar kadar memleketine faydasız bir millet yok ki bu listede olmayan daha ne zenginler var
doğru söze ne denir?
Abicim yorumun icin gercekten cok tesekkur ederm. Tamamen katiliyorm. Su listedeki mikyarderlerin acaba takima ne kadar katkisi olmus. Acibadem fenere sponsor oluyo tabi kim ne yapsin Malatyasporu. Yuz binlerce insanin bu takimla yatip kalktigi kimin umrundaki…
berk ikinci zengin ılıcak da Malatya’lı neden onu da yazmadın
Hayırdır soy ismi ılıcak olunca bir dokunulmazlık mı devreye giriyor.
BERK kardeş, bravo taşı gediğine oturtmuşsun.
ağzına sağlık
Bu arada çiğköfteci beyinde hakkını yemeyelim tabi kendisini tebrik ederim.
Tesbit süper
Millet iş, ekmek derdinde, siz Malatyspor’un derdindesiniz. Bize ne kim neye sponsor olmuş!
Bizene ne faydaları var Malatyama Ve Malatyalılara. . .
LCW ve Çalık’ın fabrikası var.