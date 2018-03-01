‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı

FORBES Türkiye Dergisi, “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 5 Malatyalı işadamının bulunduğu listede, Malatyalı işadamı Erman Ilıcak (fotoğraftaki) 4 milyar dolarlık servetiyle 2’nci sırada yeraldı.

Derginin “En Zengin 100 Türk” listesinde yeralan işadamlarının toplam serveti, bir önceki yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi. Listeye göre, Türkiye’deki dolar milyarderlerinin sayısı da geçen yıla göre 9 kişi artarak 40’a yükseldi ve 40 milyarderin toplam serveti 72,4 milyar dolara ulaştı.

ERMAN ILICAK EN ZENGİN 2’NCİ TÜRK..

FORBES Türkiye Dergisi’nin 500 milyon dolar ve daha üstünde serveti bulunanları dahil ettiği listede Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı hemşehrimiz Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle, 4 milyar 800 milyon dolar serveti bulunan işadamı Murat Ülker’den sonra en zengin 2’nci Türk olarak yeraldı. Ilıcak’ın bir önceki yıl servitinin 2,3 milyar dolar iken 4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Listenin 5’inci sırasında, LC Waikiki firmasının Malatyalı sahiplerinden Mustafa Küçük 2,7 milyar dolarlık servetiyle yeraldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün küçük oğlu olan Mustafa Küçük’ün bir önceki yıl 1 milyar 900 milyon dolar olan servetini 2,7 milyar dolara çıkardığı bildirildi.

Malatyalı işadamlarından Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, bir önceki yıl 1 milyar 400 milyon dolar olan servisini 1 milyar 600 milyon dolara çıkardı ve listenin 18’inci sırasında yeraldı.

Yine Malatyalı işadamlarından Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 1 milyar 100 milyon dolarlık servetiyle listenin 34’üncü sırasına yerleşti. Aydınlar’ın bir önceki yılki servetinin 1 milyar 200 milyon dolar olduğu ve 100 milyon dolarlık eksilme olduğu öğrenildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün kendisiyle aynı ismi taşıyan, LC Waikiki firmasının sahiplerinden olan büyük oğlu Vahap Küçük de 650 milyon dolarlık servetiyle “En Zengin 100 Türk” listesinin 72’nci sırasında yeraldı.

Forbes Türkiye- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi