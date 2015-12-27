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Malatya Haber -

En Zengin Olmak İstemiyorum

En Zengin Olmak İstemiyorum
  • 27.12.2015
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Yaklaşık 70 milyar dolar serveti olan Microsoft’un kurucu Bill Gates, hayır kurumlarına bağış yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, “Artık ‘Dünyanın en zengini’ listesinde olmak istemiyorum” diye konuştu.

Microsoft’un kurucusu ve Başkanı Bill Gates, artık “en zengin” olarak anılmak istemediğini açıkladı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Bill Gates hayır kurumlarına yaptığı bağışları sürdüreceğini söyledi.

Gates, şu ana kadar hayır kurumlarına 30 milyar dolarında bağışta bulunduğunu ifade etti.

Gates, “Kişisel servetim küçülene kadar bağış yapacağım, ta ki adımı bütün ‘Dünyanın en zengini’ gibi listelerden sildirinceye kadar. Çünkü o listelerde olmak umurumda değil” dedi.

58 yaşındaki Bill Gates, 70 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak kabul ediliyor.

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