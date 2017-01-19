Enerji Verimliliği Paneli Yapıldı

Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) ve Fırat Yönetim Danışmanları Derneği (FYDD) tarafından “Enerji Verimliliği” paneli düzenlendi.

MASİAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen panele Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi akademisyenleri, TSE, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Bilim Sanayi Teknoloji Uzmanı Faruk Yıldırım, İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Salih Mamiş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü Elektrik Mühendisi Nihat Demir, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt, TSE İl Müdürü Eraslan Yılmaz, Çalık Denim Fabrika ve AR-GE Direktörü Ahmet Serhan Karaduman ile UNİDO Birleşmiş Milletler Sanayide Enerji Yönetimi Projesi Enerji Yönetim Sistemi Uzman Danışmanı Ali Açıkgöz’ün katıldığı panel, yoğun ilgi gördü.

MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Banu Algül Şeftali̇ci̇oğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, başta sanayi sektörü olmak üzere, resmi kurum ve kuruluşlarda, konutlarda ve özel sektörde enerji giderleri gün geçtikçe arttığını belirtti.

Şeftalicioğlu, “Yüksek enerji giderleri sebebi ile kar payı düşen ve pazar payı azalan sanayiciler ve kamu kesimi enerji ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalar, hem firmalarını, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda derneklerimizi, enerji verimliliği ile ilgili uzmanlarımızı bir araya getirdik. Amacımız, bu etkinlikleri yaygınlaştırarak ilimizde birçok konuda farkındalık oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

Panel, alanında uzman konuşmacıların enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin verilmesi, sunumlar, değişen mevzuatlar, uygulamalar konularında teknik bilgilerin sinevizyon eşliğinde anlatılması ve soru-cevabın ardından sonra erdi.

AA- Bülten