Enes K.Maraş Ekibi İle Anlaştı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da forma giyen stoper Enes Filiz, aynı grupta mücadele eden 1920 Maraş Spor ile anlaştı.

BAL Ligi 2. Grup’ta şampiyonluk iddiası bulunan ve sezon başında iyi bir kadro kuran 1920 Maraş Spor, İnönü Üniversitesispor’un savunma hattındaki en önemli futbolcusu Enes Filiz’i kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında İnönü Üniversitesispor’un formasını giyen Enes Filiz, bütün karşılaşmalarda ilk 11’de sahaya çıktı. 12 karşılaşmada 1080 dakika görev alan Filiz, 1 gol kaydetti. Filiz, 12 karşılaşmada 3 sarı kart gördü.

Enes Filiz, 2013-2014 sezonunda Fatih Karagümrük, 2014-2015 sezonunda Kemer Tekirovaspor, 2014-2015 sezonunda Halide Edip Adıvar Spor Kulübü, 2015-2016 sezonunda da Beylerbeyi’nin formalarını giymişti.

21 yaşındaki genç oyuncu futbola Malatyaspor altyapısında başladı. Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen ve daha sonra Mersin İdmanyurdu’na transfer olan Filiz, profesyonelliğe Fatih Karagümrük’te geçiş yapmıştı.

İnönü Üniversitesispor kulübü teknik sorumlusu Murat Kurt, “Enes Filiz bize büyük katkı sağladı. Kendisini verme taraftarı değildik ama çok iyi bir teklif geldi. Sporcumuz, 1920 Maraş Spor ile anlaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi