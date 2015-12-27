Enflasyon Ekim’de 9 Ayın Zirvesinde !

Enflasyon Ekim’de TÜFE’de yüzde 1.83, ÜFE’de yüzde 1.21 arttı. Enflasyon aylık bazda 9 ayın zirvesine çıkarken, yıllık bazda yüzde 8.62’ye geriledi.

Enflasyon Ekim ayında 9 ayın zirvesine çıkarken, yıllık bazda düşüşe geçti.

TÜİK’in verilerine göre TÜFE’de yüzde 1.83, ÜFE’de yüzde 1.21’lik artış görüldü. CNBC-e anketinde, TÜFE’nin yüzde 1.46, ÜFE’nin ise yüzde 0.48 arttığı öngörülüyordu.

Yıllık enflasyon aylık bazdaki yükselişe rağmen TÜFE’de yüzde 8.62’ye geriledi. ÜFE’de ise yıllık enflasyon yüzde 9.92’ye yükseldi.

TÜFE’de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 7.63 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Ekim ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.52, lokanta ve otellerde yüzde 1.08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.84, ulaştırmada yüzde 0.39, konutta yüzde 0.19, sağlıkta yüzde 0.14, eğitimde yüzde 0.09 artış yaşandı. Ev eşyasında yüzde 0.12, haberleşmede yüzde 0.63, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.10, eğlence ve kültürde yüzde 1.14 düşüş meydana geldi.

Yıllık bazda TÜFEde en yüksek artış yüzde 23.77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Onu gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 17.08) ve lokanta ve oteller (yüzde 9.61) izledi.

TARIMDA YÜZDE 6.6’LIK ARTIŞ

Sektörel bazda bakıldığında tarımda yüzde 6.59, sanayide yüzde 0.01 artış oldu. Yıllık bazda fiyatlar tarımda yüzde 26.71, sanayide 6.47arttı.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 3.63 ile deri ürünleri imalatı alt sektöründe gerçekleşti.

Sanayinin üç sektöründen, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.08 artış, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 0.30, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.17 düşüş meydana geldi.

ZAM ŞAMPİYONU YİNE DOMATES

Ekim ayının zam şampiyonu yüzde 112’lik artışla yine domates oldu. Onu yüzde 33.58 ile kabak, yüzde 27.72 ile bayan kazağı, yüzde 23.36 ile patates, yüzde 23.14 ile dolmalık biber, yüzde 22.19’la çocuk kabanı, yüzde 19.77 ile salça izledi. Ekim’de fiyatı en çok düşen ürün yüzde 31.14’le limon olarak belirlendi.