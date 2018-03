‘Engelleri Bir Bir Aştık’

AKP adayları Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinin yanı sıra merkez mahallelerde seçim propaganda çalışmalarını sürdürdüler..

AKP’nin bu çalışmalara ilişkin basın bülteni şöyle:

“12 Haziran’da yapılacak genel seçimler çerçevesinde seçim çalışmasını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi 24 dönem milletvekili adayları ve parti teşkilatı seçime az bir süre kala resmi kurum ve kuruluşlarla, merkez esnafı, merkeze bağlı köy ve mahallelerle Doğanşehir ve Akçadağ’da çalışmalar yaptılar. Akşam da Yamaç ve Kernek mahallelerinde birer toplantı düzenlendi.

Akçadağ’a bağlı belde ve köyleri ziyaret eden milletvekili ve 24. Dönem milletvekili adayı Mahmut Mücahit Fındıklı, Ak Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Halkın memnuniyetine şahit olan Fındıklı, gittiği her yerde büyük bir sevgi ve teveccühle karşılandı. Zaman zaman çocuklarla sohbet eden Fındıklı, Ak Parti’ye duyulan sevginin sandığa yansıyacağını ifade eden halka güveninin tam olduğunu söyledi. Yollarının genişletilmesini isten Bahri köylülerine Fındıklı, “Belediye başkanımıza yolun genişletilmesi için gerekli olan yol hakkını vererek yarımcı olursanız genişletilmeyecek yol, açılmayacak yol kalmayacak” açıklamasında bulundu.

Bir başka köyde konuşan Fındıklı, sorulan sorular üzerine yapılan hizmetlerin külfetlerinin olduğunu, bunları bütün ağırlıklarına rağmen üstlendiklerini söyledi.

Fındıklı, “bizden öncekiler hiçbir hizmet yapmadılar. Yaptıklarını da ya eksik yaptılar ya da yanlış. İşte bütün bunlar olduğu gibi bize kaldı. Biz bunları yapacağız. Köyün sorunlarını aciliyet sırasına göre yapmaya çalıştık ve devam ediyoruz. Sulama sorunları, içme suyu sorunlarını büyük oranda halettik. Çalışmalarımız sürecektir” dedi.

Resmi kurumları ziyaret eden milletvekili adayı Mustafa Şahin, gittiği kurumlarda partinin faaliyetlerini, yaptıkları hizmetleri dile getirdi. Yapılan hizmetlerle resmi kurumların rahatlatıldığını, yüklerinin hafifletildiğini, bürokratik işlemlerin azaltılmasıyla hem vatandaşın, hem de kurumların daha rahat çalıştığını açıklamasında bulundu.

Resmi kurumları ziyaret eden milletvekili adaylarından biri de Şanal Tosun’du. Tosun, kurumların sorunlarını dinledi ve hafifletilen kurumların memnuniyetine tanık oldu. Yolda karşılaştığı her vatandaşla konuşan Tosun, vatandaşlardan oylarına sahip çıkmalarını istedi.

Ak Parti MKYK üyesi, milletvekili ve 24. Milletvekili adayı Öznur Çalık, Doğanşehir’i ziyaretinde kalabalık bir partili kendisine eşlik etti. Köy ve beldeleri ziyaret eden Çalık, gittiği her yerde büyük bir kalabalık tarafından izlendi. Yaptığı konuşmalarla halkın gönlünü fethederek Malatyalıların ‘ablası’ sıfatını pekiştirdi. Kendisi için kesilmek istenen koçlara mani oldu, boğazlara dayanan bıçakları elleriyle kaldırdı; büyüklük göstererek hayvanları azletti. Bu da kendisine duyulan sevgiyi kat be kat arttırdı. Doğanşehir’de vatandaşların isteklerini cevaplandıran Çalık, “Doğanşehir, Doğanyol ve Yazıhan’a emniyet sarayı yapılacak. Doğanşehir’e Halk Bankasının yapılması için de girişimlerde bulunduk. Altı aydır takibini yapıyoruz” müjdesini verdi. Daha sonra dikiş nakış kursunu ziyaret eden Çalık, nakış yapan bir makineye oturarak nakış işlemeye çalışınca çalışanlardan büyük alkış aldı.

Kadılı köyünde halka yaptığı konuşmada Çalık, “Alnımız ak, yüzümüz pak; gittiğimiz yerlere hizmetleri önceden gönderiyoruz. Şimdi de her gittiğimiz yerde teşekkür alıyoruz. Biz ektiklerimizi biçiyoruz. Şimdi hasat zamanı, yani seçim dönemi. Kadılı Köyü her zaman desteğini bizden esirgememiştir. 12 Haziran’da da esirgemeyecektir” diyerek destek istedi.

Elmalı Köyünde yaptığı konuşmada ise, “Daha önce Elmalı Köyüne geldiğimde gördüğüm değişim ile şimdi gördüğüm değişim arasında çok fark var” diyerek yeni doğan bir çocuğun ailesi tarafından büyüdüğünün far edilmediğini ancak dışarıdan bakan birinin hemen far ettiğini örnek vererek köyde yapılan değişimi dile getirdi.

Ancak Çalık, Polat Beldesinde kendisi için kesilecek hayvanın kesimine mani olamadı. Belediyeye yeni alınan çöp aracının kurdelesini kesen Çalık, toplanan halka yaptığı konuşmada,“Yukarılara bakıyorum, artık elektrik tellerini göremiyorum. Elektrik tellerini yerin altına aldık. Bakıyorum, Polat’ın caddelerinde çamur yok. Ya kilit taşı, ya asfalt. Bağlantı yolları tamamlanmış durumda. Bunlar yeterli mi, değil tabii” ifadelerini kullandı. Daha sonra esnafları ziyaret eden Öznur Çalık, akşam toplantıları için merkeze döndü.

Ak Parti teşkilatı, akşam toplantılarına gitmeden Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin düzenlediği yemeğe katıldılar. Toplantıya milletvekili adayları Mustafa Şahin, Öznur Çalık, Ömer Faruk Öz ve Şanal Tosun katıldılar.

Toplantıda konuşan milletvekili adayı Mustafa Şahin, onurunu kaybeden insanın her şeyini kaybettiğini söyledi ve, “insanların karınlarını duyurursunuz ancak onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayamıyorsanız, bir gün özgürlüklerini kaybederler. Özgürlüklerini kaybedenler onurlarını da kaybederler. Onurunu kaybeden insan her şeyini kaybetmiştir. Biz bunu önünü almaya, insanların onurunu kurtarmaya çalışıyoruz” diye sözlerini tamamladı.

Toplantıda konuşan milletvekili adayı Şanal Tosun, “Altı milletvekilinin altısını alacağımızın ayak sesleri 17 Mayıs mitinginde kendini gösterdi. Sesimiz bütün Türkiye’ye ve dünyada yankılandı. Bu heyecan hiç dinmeden devam ediyor. Bunu görüyoruz. İvne kazanarak toplantılarımıza yansıyor. İnşallah sandığa da yansıyacaktır. Malatya seçimde seksen yıllık bir ilke imza atarak CHP’siz bir sonuç çıkaracaktır” dedi.

Toplantıda Öznur Çalık, sekiz buçuk yıllık icraatlarını ve hizmetleri dile getirdiği konuşmasında, “Yapılan bunca hizmeti göz önünde bulundurarak seçim günü muhalefetin yüreğine bir yangın düşürmenizi istiyorum. Bunu yapacağınızdan da eminim” ifadelerini kullandı.

Akşam toplantısını iki mahallede gerçekleştiren Ak Parti milletvekili adayları ve teşkilat mensupları toplantının birini Yamaç mahallesinde, diğerini de Kernek mahallesinde yaptılar.

Kernek mahallesinde yapılan toplantıya milletvekili adayları Mustafa Şahin ve Şanal Tosun’la, parti teşkilatından temsilciler ve kadın kolları katıldı. Her geçen gün artarak devam eden katılımın burada da en üst seviyeye çıktığı gözlendi. Halkın yakın ilgisi toplantı için gelen milletvekili adaylarının konuşmalarına yansıdı.

Toplantıda konuşan milletvekili Şanal Tosun şunları söyledi: “Ülkenin kalkınması için kendi silahımızı kendi topumuzu yapacağız dediğimizde; 73 yıllarında herkes diyordu; ‘ Erbakan Hoca rüya görüyor’ diye. Şimdi o rüya gerçek oldu. Şu an 40 km menzilli obüs toplarını Türkiye yapıyor. Piyade tüfeklerinin tümünü Türkiye yapıyor” diyen Tosun konuşmasının devamında, “Eskide Milli Savunma Sanayinin ihracatı 250 milyon dolardı. Bu dönemde 4 kat arttı. 1 Milyar Dolara dayandı” ifadelerini kullandı.

Kernek’teki toplantıda konuşan milletvekili aday Mustafa Şahin, “Demokrasiyi içinizde özümsemişseniz, demokrasiye inanmışsanız, her dört yılda önümüze gelen sandıkta vatandaşın size vermiş olduğu vekâleti, namus gibi, şeref gibi haysiyet timsali olarak korumak zorundayız. İnsanların % 50’si bize oy verdiyse, % 50’si başka partilere verdiği için onları ötekileştirip, onlara hizmetleri kesmekle mükellef miyiz? Hayır, Biz seçilene kadar meydanlarda AK Parti’yiz ama iktidara geldikten sonra Türkiye partisiyiz. Bu güne kadar almış olduğumuz oylar itibariyle % 34’lerden % 50 ‘lere geldiysek artık Türkiye partisi olmak noktasında da hızlı adımlarla güvenle ilerlemekteyiz” dedi.

Yamaç mahallesinde yapılan mahalle toplantısına il başkanı Bülent Tüfenkçi, TBMM İdare Amiri, milletvekili ve 24. Dönem milletvekili adayı Ömer Faruk, başkan yardımcıları ve kadın kollarından temsilciler katıldılar. Oldukça yoğun bir katılımın sağlandığı toplantı, büyük bir sevgi gösterisine dönüştü. Toplantı yerine gelen Öz’ün etrafı sarılarak sorunlar aktarıldı, yakın alaka gösterildi. Halkın teveccühünün dorukta olduğu gözlendi. İl başkanı toplantı yerine gelince aynı teveccühün devam ettiği görüldü.

Toplantıda konuşan il başkanı Bülent Tüfenkçi, halkın sevgisini kazanmanın kolay olmadığını, elli yıllık partilerin bile hala halka kendilerini kabul ettiremediklerini, kalplerdeki yerlerini alamadıklarını söyledi. Ancak Ak Parti’nin kısa süre içerisinde kalkın gönlüne girebildiğini, hak ettiği yeri elde edebildiğini vurguladığı konuşmasında, halkla aynı dili konuştuklarını, aynı yeri, aynı konumu paylaştıklarını dile getirdi. Bu nedenle de kısa sürede halk tarafından kabul gördüklerini belirtti.

Tüfenkçi, “Sizin desteğinizi arkamızda gördük. Var olan engelleri bir bir aştık. Ve Allah’a hamdolsun bu günlere geldik. Ak Parti 8.5 yıllık iktidarlık döneminde 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetler kadar hizmet yaptık” dedi.

Milletvekili Ömer Faruk Öz, yaptığı konuşmada halkın sorunlarına vakıf olduğunu ve çözümü için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Toplu Konut’la ilgili bölge insanının sorunlarının çözümü, verilen bedellerin yükseltilmesi için mahalle muhtarıyla birlikte yaptıkları toplantıları anlatarak, dedikoducuların söylediği gibi konuya yabancı olamadığını, aksine tam ortasında bulunduğunu altını çizdi. Öz, “İktidara geldiğimizden bu güne kadar bu ülkede yaşayan hiç bir gruba öncelik tanımadık, hiçbir kesime ayrıcalık yapmadık. Bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi 1. sıra vatandaş olarak gördük ve herkesin mutlu olacağı bir ülke oluşturmaya çalıştık ve millette topladıklarımızı, bu millete hizmet etmekte kullanmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.”

