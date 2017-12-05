Engelli Öğrenciler Trafik Parkında

Yeşilyurt Belediyesi, “Dünya Engelliler Haftası” dolayısıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda misafir ettiği öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi. Uzman eğitmenler eşliğinde trafik dersi alan öğrenciler, tatbikat alanında uygulamalı olarak trafikte yapılması gerekenleri öğrendiler.

Yeşilyurt Belediyesi trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla hizmete sunduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkında bu kez engelli öğrencileri ağırladı.

12 ENGELLİ ÖĞRENCİYE TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER VERİLDİ

Yeşilyurt Belediyesinin daveti üzerine Çocuk Trafik Eğitim Parkında misafir edilen İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezinden 12 engelli öğrenci, trafik kuralları ile ilgili geniş kapsamlı eğitime tabi tutuldu.

İlk olarak Trafik Eğitim Parkı toplantı salonunda trafik konulu sunumu izleyen engelli öğrenciler, trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi sahibi oldular. Çizgi film ve animasyonlarla desteklenen eğitim sırasında trafik ışıkları, yaya kaldırımlarında yürüme, trafik levhaları ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Karşıdan karşıya geçme, trafik işaretleri gibi konularda eğitim alan engelli öğrenciler daha sonra özel eğitim parkurunda uygulamalı olarak araç kullanmanın kurallarını öğrendi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİMDEN MEMNUN

Verilen eğitimden memnun kalan engelli öğrenciler, parkta hem trafik kurallarını öğrenip hem çok eğlendiklerini belirterek, kendilerine bu imkânı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.

ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA VE ÖZEL HEDİYELER VERİLDİ

Parkur, üst geçit, trafik ışıkları ve yaya geçidi eğitim programına katılan engelli öğrencilere katılım sertifikasının yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyeler takdim edildi.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Engelli çocukları Çocuk Trafik Eğitim Parkında ağırlayan Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden Okul Müdürü Ahmet Geçen, “Öğrencilerimize teorik ve pratik olarak trafik kurallarını anlatmak amacıyla bu imkânı bize tanıyan Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Otizm engelli çocuklarımızın sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak, toplumsal farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim çalışması her açıdan faydalı geçti” diye konuştu.

“İLÇEMİZİ İNSAN ODAKLI HİZMETLERLE GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, engelli bireylerin toplumun önemli parçaları olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşları topluma kazandırmak, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, “Yeşilyurt İlçemizi insan odaklı hizmetlerimizle geleceğe taşıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü engelli kardeşlerimiz, büyüklerimiz ve ailelerinin katılımıyla çok güzel bir etkinlik düzenledik. Bugünde İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli çocuklarımızı Çocuk Trafik Eğitim Parkında misafir ederek teorik ve pratik gösterimlerle trafik kurallarını anlattık. Çocuklarımıza çizgi film ve animasyon görüntüler eşliğinde trafik kuralları hakkında bilgi verildi ardından da özel eğitim parkurunda pratik eğitime tabi tutuldular. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha fazla entegre olmaları, sosyal hayatın içerisinde etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz.”diye konuştu.

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