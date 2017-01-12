Engelliler Çalışma Grubu Eğitim Veriyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Engelliler Çalışma Grubu “Farklı Olanla Birlikte Yaşamak” konulu bilinçlendirme konferanslarına Fatma Aliye İMKB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileriyle devam etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonunda yapılan konferansa Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, emekli Milli Atlet Ramazan Çuğlan, PDR Öğretmeni Nurettin Kaplan, Fatma Aliye İMKB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu yöneticileri, öğrencileri ve velileri katıldı.

Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, “Farklı Olanla Birlikte Yaşamak” konulu konferansları yapmalarının amaçlarının engelli vatandaşlarımızın hayatlarını nasıl sürdürdüklerini ve ne tür sıkıntılarla karşılaştıklarını kendilerinden dinleyerek toplumda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Çocuklarda engellilere yönelik sağlıklı bir bakış açısı olabilmesi için ebeveynlere büyük görevler düştüğünü belirten PDR Öğretmeni Nurettin Kaplan, “Çocuklarımıza engellileri anlatmazsak yarının yöneticileri olan çocuklarımız da engellilere olan bakış açılarında olumsuzluk yaratabiliriz” dedi.

Emekli Milli Atlet Ramazan Çuğlan, bedensel engellilerin kaldırımlar konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını göstermek amacıyla çocuklarla beraber bir uygulama gerçekletirdi.

Anaokulu Öğretmeni Serap İnal, amaçlarının hem çocuklara hem de ebeveynlere farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. İnal, “Çocuklarımız geleceğin nesilleri oldukları için bir tohum atmak istedik ve o tohum büyüsün. Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

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