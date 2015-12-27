Engelliler Grubu’na Ziyaret
Kent Konseyi Engelliler Grubunu ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamı Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Namık Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve engellilerin sorunlarını dinlediler.
9 kişiden birinin kısıtlayıcı engelliğe sahip olduğunu belirten Şahin, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireylerin toplumun önemli bir bölümünü oluşturduğunu, son rakamlara bakıldığında ülkemizde 8,5 milyona yakın engelli vatandaşın olduğunu söyledi. Yüksek oranda içinde barındırdığı bu bireylerimizin tüm bireylerle eşit haklara sahip olmasının gerektiğinin ifade eden Şahin, MÜSİAD yayınlarında, Türkiye’de Engelli Gerçeği adlı kitabı Engelliler Merkezi Müdürü Seyit Soner Yılmaz’a takdim etti.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."