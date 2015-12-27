Engelliler Grubu’na Ziyaret

Kent Konseyi Engelliler Grubunu ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamı Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Namık Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve engellilerin sorunlarını dinlediler.

9 kişiden birinin kısıtlayıcı engelliğe sahip olduğunu belirten Şahin, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireylerin toplumun önemli bir bölümünü oluşturduğunu, son rakamlara bakıldığında ülkemizde 8,5 milyona yakın engelli vatandaşın olduğunu söyledi. Yüksek oranda içinde barındırdığı bu bireylerimizin tüm bireylerle eşit haklara sahip olmasının gerektiğinin ifade eden Şahin, MÜSİAD yayınlarında, Türkiye’de Engelli Gerçeği adlı kitabı Engelliler Merkezi Müdürü Seyit Soner Yılmaz’a takdim etti.