Malatya’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Günü Satranç Turnuvası yapılacak.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, özel günlerde satranç turnuvaları düzenlediklerini ifade ederek, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da bir satranç turnuvamız olacak. Turnuvamızı, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü’nün binasında gerçekleştireceğiz” dedi.

Toy, turnuvaya görme engelli sporcuların yanı sıra engelli bütün sporcuların katılabileceğini de sözlerine ekledi.

3 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan turnuvada, dereceye girecek sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Yeni Malatya Gazetesi