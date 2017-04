Engelliler İçin Hizmet Binaları

Down Sendromlu, Malatya Otizm ile Görme Engelli Spor Kulübü hizmet binalarının faaliyete geçmesinden dolayı düzenlenen inceleme ziyaretine AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP İl Başkan Yardımcıları, AKP Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a Yeşilyurt İlçesinde engelli vatandaşlara yönelik sürdürülen hizmetler ve yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aktardı.

POLAT, “ ENGELLİ BİREYLERİN SOSYALLEŞMELERİ VE TOPLUMSAL HAYATA KATILIMLARINI ÖNEMSİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesinin engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik nitelikli ve kalıcı hizmetler üretmeye ayrıcalık gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Bizim tek hedefimiz; engelli çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim aldıkları mekanlar oluşturmaktır. Yeter ki engelli kardeşlerimizi anlamak için empati yapalım, anlamaya çalışalım, onlara karşı biraz daha fazla duyarlı davranalım ve farklılıklarının farkında olalım” diye konuştu.

POLAT, “YENİ HİZMET BİNALARIMIZ HAYIRLI OLSUN”

Yeşilyurt Belediyesinin engelli bireylerin toplumla kaynaşmaları, sosyalleşmeleri ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla yaptırdığı yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Polat, “Faaliyete geçen yeni hizmet binalarımızda down sendromlu, otizmli ve görme engelli çocuklarımıza yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Engelli çocuklarımızın her biri bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Engelli bireylerin gönülleri çok geniştir, sevgileri saf ve gerçektir. Bu değerli yavrularımızın sosyalleşmeleri, eğitim almaları ve diğer etkinliklerden yararlanmaları için bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. Çocuklarımıza ev ortamından çıkartıp farklı bir mekanda çevreyle, toplumla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hizmet binalarımızı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık başta olmak üzere diğer misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇALIK, “ ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ, MELEKLERİMİZ”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, engelli çocukların sosyalleşmeleri, farklı alanlarda eğitimler almaları için üç ayrı dernek binasını hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın duyarlı ve hassas bir yaklaşım sergilediğini, bu hizmet anlayışını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Engelli çocuklar ve aileleri ile bir araya geldikleri için mutlu olduklarını diler getiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “ Engelli bireylerin farkında olduğumuzu fark ettirmek için bugün sizlerle bir aradayız. 2002 yılından itibaren insan odaklı hizmetlerimizi sürekli artırarak milletimizin emrinde olmaya devam ediyoruz. Engelli çocukların evlerine hapsedildiği yılları AK Parti iktidarı dönemdeki yatırımlarla ortadan kaldırdık. Engelli çocuklarımız bizim zenginliğimiz, onlar bizim meleklerimiz, onlar bizim başımızın tâcıdır. Özellikle engelli kardeşlerimizin anne ve babaları ile yakınlarına saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

ÇALIK, “ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK CİDDİ HİZMETLERDE BULUNUYORUZ”

Engelli vatandaşların toplumla kaynaşmaları, eksikliklerinin giderilmesi için 15 yıllık AKP döneminde büyük reformlar yapıldığını hatırlatan Öznur Çalık, “Toplumumuzun her kesimine, özellikle sosyal hizmetler alanında büyük yatırımlar yapıyoruz. Fiziksel ve görme engelli tüm kardeşlerimizin, ailelerinin her daim yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz.15 yıllık dönemde kalıcı ve güzel hizmetleri engelli kardeşlerimize ulaştırdık. Engelli maaşlarından bakım maaşlarına, evde bakım hizmetlerinden istihdama kadar birçok hak verdik. Bu yatırımlarımız bütün engelli kardeşlerimizin en doğal hakkıydı. Eksik bırakılmıştı bizler tamamladık. Hükümet olarak otizm eylem planını açıkladık, down sendromlu çocuklarımızla ilgili yaptıklarımızı tüm Türkiye yakından biliyor. Türkiye olarak bu güzel yavrularımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Malatya’da ilk kez Otistik ve Down Sendromlu yavrularımızın eğitim almaları, etkinliklere katılabilecekleri, bir araya gelebilecekleri dernekler kuruldu. Biz onların farkındayız, her zaman ve her yerde yanlarındayız. Yeşilyurt Belediye Başkanımız çok önemli bir hizmetin altına imza atıyor. Başkanımızın sivil toplum kuruluşlarına ne kadar önem verdiğini hepimiz yakından biliyoruz. Ama en anlamlısı ve en özelini bugün gerçekleştiriyor. Engelli yavrularımızın ve ailelerinin bir araya gelecekleri üç ayrı derneğimizi hizmet açıyoruz, bu güzel ve kalıcı hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Sosyal ve yerel hizmetlerde farkındalık oluşturan çalışmalar gerçekleştiren Hacı Uğur Polat Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Otizm Dernek Başkanı Alaaddin Baydaş ile Down Sendromlular Dernek Başkan Yardımcısı Nursel Vardı ise, engelli çocuklara yönelik hazırlanan dernek binalarını Malatya’ya kazandırılmasından büyük emek sarf eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular.

Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yan yana binalarda hizmet verecek olan Malatya Otizm, Down Sendromlular ve Görme Engeliler Spor Kulübü Derneklerini ziyaret ederek engelli çocuklara yönelik başlatılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

