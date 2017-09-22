“Engelsiz Yaşam Merkezi Kısa Sürede Hizmete Sunulacak”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, engellilerin ve ailelerinin rahat edebileceği Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nü kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velileri ile bir araya geldi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta gerçekleştirilen programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdurrahman Hamamcı, Müdür Yardımcısı Zahide Çığlı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin hizmetine sunulmak üzere Malatya’ya Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nü kısa bir süre sonra sunacaklarını belirterek, “Burada çok değerli öğretmenlerimiz ve hocalarımız var. Velilerimiz ve çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın yaşadığı ortamda kendilerini rahat ifade edebilecekleri, rahat hareket edebilecekleri, aynı zamanda gün boyu ailelerin çocuklarından bir kısım zaman ayrı kalarak kendi iş ve işlemlerini yapmaları ve noktasında hep hassasiyetimizi korumuşuzdur. Bu hassasiyetimizdir ki İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmayan bir Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nün temelini geçtiğimiz aylarda attık. Ve çok hızlı ve süratli bir şekilde o Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsümüzün yapımına devam edilmekte. Öyle tahmin ediyorum ki Kasım ayı içerisinde açılır. Ve o Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü açılırsa orada havuzu olacak, atölyeleri olacak, dinlenme salonları olacak, çocuklarımızın oynayacağı ve zaman geçirebileceği ve iş atölyelerinin olduğu mekanların olduğu bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapıyoruz. İnşallah o zaman buradaki değerli hocalarımızın da rehberliği ve mihmandarlığı anlamında, siz değerli öğrenci velilerimizle ilgili ve çocuklarımızla ilgili orada bir çalışma yapacağız. Sizlerin bazen zamanı fazla olur. Aynı çocuklarla eğlenmek, veyahut onlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Size o imkanı sunabilecek bir zemin oluşumunu yapmaya gayret ediyoruz. Ben inanıyorum ki o zaman Malatya’daki bu anlamda çocukları olan velilerimiz daha rahat edecek, en azından sabah bırakıp akşam tekrar geldiğinde çocuğunu devletin güvenlik şemsiyesi altında olan sosyal bir kurumda alacak. Bunları düşünerek böyle bir kampüsün temelini attık. Şu anda da kaba inşaatı bitmiş, ince işleri ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bunlarda en kısa zamanda biterse sizlerin hizmetine sunularak Malatya’yı bir engelsiz şehir haline getirmek istiyoruz. Yani vücut azası eksik olan arkadaşlarımızın rahat yaşayabilecekleri mekanlar haline getirmek istiyoruz” dedi.

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