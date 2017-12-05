Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, “Son haftalarda aynı zamanda üreten bir takımız ama golü bir türlü bulamıyoruz. Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, defansif anlamda iyi işler yaptıklarını ifade ederek, buldukları pozisyonları da gole çevirdiklerinde her şeyin daha iyi olacağını belirtti.

“İNŞALLAH BU HAFTA BİR BAŞLANGIÇ YAPARIZ”

Bulut, Göztepe maçında şeytanın bacağını kırmak istediklerini kaydederek, “Haftalardır gerçekten iyi oynuyoruz. Yeterince pozisyonlara giriyoruz ama maalesef aradığımız golü bulamıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kalemizde de az pozisyon veriyoruz. Takımın başına geldiğimizden buyana gerçekten defansif anlamda iyi işler yapıyoruz. Aslında ofansif anlamda da iyi işler yapıyoruz. Üreten bir Yeni Malatyaspor var. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Son haftalarda aynı zamanda üreten bir takımız ama golü bir türlü bulamıyoruz. Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz” diye konuştu.

“ÜRETTİĞİMİZ POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRMELİYİZ”

Yeni Malatyaspor ile beraber bir hazırlık dönemi yaşamadığını ifade eden genç teknik adam, oyunsal anlamda bazı şeylerin hemen değişmeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk haftalarda kazanmamız gereken maçlar oynadık. Konyaspor maçında verilmeyen bir golümüz var. Sonrasında Fenerbahçe ile oynadık. Güçlü bir ekip karşısında taraftarının önünde mücadele ettik. Orada yediğimiz erken gelen 3 gol var. Başakşehir maçını 2-0 kayıp ettik ama ben hala o maçın 1-0 olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe’den sonra mücadele ettiğimiz maçlarda puan ya da puanlar alabileceğimiz oyunu sergiledik. Saha içerisinde yeterince üretken bir Yeni Malatyaspor vardı. Genel olarak baktığımızda az gol yedik, ama 4 gol attık. Daha fazla gol atmamız gerekirdi. Gol yollarında biraz eksikliğimiz var. Antrenmanlarda bu konu üzerinde her hafta çalışıyoruz. Ürettiğimiz pozisyonlarda daha başarılı olup gol atmamız gerekiyor.”

“BAŞKAN, YÖNETİM VE YALÇIN ARASINDAKİ BİR MESELE”

Bulut, bir gazetecinin ‘Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakılması konusundaki son gelişme nedir?’ sorusuna, “Yalçın’ın durumuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Başkan, yönetim ve Yalçın Ayhan arasında gelişen bir meseledir. Kulüp yönetimi ve Başkan bu yönde karar aldılar. Buna bizim saygı duymamız gerekiyor. Bu konulara girdiğim takdirde diğer konulara vakit ayıramam. Konsantrasyonumu futbolcularıma ve takımıma verip sahada yapabileceklerimize odaklanmamız lazım. Futbolcularımızda aynı şekilde, başka işlerle kendilerini meşgul ederse kendi görevimizden uzaklaşmış olacağız. Bu yönde yöneltilen sorulara yönetimimiz daha iyi cevap verecektir” şeklinde yanıt verdi.

“DEVRE ARASINA RAHAT GİRMEK İSTİYORUZ”

İlk yarıda kalan son 3 maçta istedikleri sonuçları alıp, devre arasına rahat girmek istediklerini ifade eden Bulut, “Devre arasından önce ligde son 3 maçımız var. Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor ligin iyi takımları. Kadrolarında bulunan futbolcular topu iyi oynuyor. Bizim önümüzde, üst sıralarda yer alan kulüpler. Oynayacağımız bu maçlarda daha fazla gol atmak istiyoruz. Aynı şekilde onlara da az pozisyon vermeye çalışacağız. Bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Maç gününe kadar bunun üzerine çalışacağız. Hedeflediğimiz puanları bu son 3 maçta alarak, devre arası kampına rahat gitmek istiyoruz” dedi.

“NEGATİF ANLAMDA OYUNCULARIM HAKKINDA BİR SÖZ SÖYLEYEMEM”

Bulut, oyuncuların performanslarına ilişkin ise “Futbolcuların kariyerinde inişli-çıkışlı grafikleri olabiliyor. Bazı oyuncularımız ligin ilk haftalarında üstün performans sergiliyordu, son haftalarda düşüşteler. Her düşüşünde bir çıkışı mutlaka oluyor. Ama demek olmuyor ki bu oyuncu kötü bir futbolcu veya iyi oynamıyor. Maçtan maça oyuncuların karşılaştığı rakiplerde değişiyor. Negatif olarak oyuncularım hakkında bir söz söyleyemem. Haftalardır takımın içerisinde iyi neticeler alanlar kendileri. Form düşüklüğü var. Dia, iyi çalışan bir oyuncu ama maçlarda istediğimiz performansı henüz alamadık. Dening, antrenmanlarda daha iyi performans göstermesi gerekiyor. Bunu son haftalarda yapıyor. Maça girdikten sonra da bunun karşılığını kendisinden alıyoruz. Dening’in daha da iyi işler yapacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi