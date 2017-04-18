Entegre Çevre Projesi’ni İncelediler

11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katılmak amacıyla Malatya’ya gelen Lübnan Büyükelçisi Mansour Abdallh ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Dhehbi Dhehbi Büyükşehir Belediyesi Malatya Entegre Çevre Projesi’nde incelemelerde bulundular.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Lübnan Büyükelçisi Mansour Abdallh ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Dhehbi Dhehbi’nin Malatya Entegre Çevre Projesi’ni yerinde görerek, bilgi edinme talepleri üzerine; büyükelçiler Katı Atık Sahası’na götürülerek, yerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt’un yanı sıra ilgili şube müdür ve teknik personellerin de katıldığı inceleme sırasında, Katı Atık Sahası’nda büyükelçilere proje ile ilgili brifing verildi.

Lübnan Büyükelçisi Mansour Abdallh ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Dhehbi Dhehbi, Malatya Entegre Çevre Projesi’ni bildiklerini ve ilgi duyduklarını belirterek, proje ile ilgili detaylı bilgiler aldılar.

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