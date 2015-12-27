Enteresan Bir Kongre!..

Malatyaspor’un, 23 Ağustos Cumartesi günü yapılması gerekiyorken, çoğunluk sağlanamadığı için 30 Ağustos Cumartesi’ne ertelenen kongresi “yapıldı gibi”!.. Geçtiğimiz hafta içerisinde kentte nabız yoklayan, il yöneticilerinden olumlu bir tavır görmediği için adaylığını koymaktan vazgeçtiği ifade edilen eski başkanlardan Haşim Karadağ’ın, bu kez gelmediği kongrede, başkanlığındaki bir listenin yönetime seçildiği belirtiliyor.

İlhan Kavuk’un, billboard ihalesi ile ilgili belediye tavrını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından, yönetim kurulu bu ay başında kulüp başkanlığına yöneticilerden Dr. Kenan Kalı’yı getirmiş; aynı toplantıda da olağanüstü kongre kararı almıştı.

Malatyaspor’un 30 Ağustos Cumartesi’ne ertelenen kongresi, daha önce ilan edildiği gibi Sabancı Kültür Merkezi salonunda 11.00’de “başladı gibi” oldu. Kimse aday olmadığı için Karagümrük eski başkanı Cengiz Günaydın başkanlığında bir listenin oluşturulmasına çalışıldığı belirtilirken, daha sonra Haşim Karadağ’ın öğle sonrası uçağıyla Malatya’ya geleceği ve aday olacağı fısıltıları dolaştı. O arada da, Vali ve Belediye başkanının Battalgazi ilçesindeki su toplantısında olduklarından, kongreye katılabilmeleri için kongrenin 17.00’de toplanacağı belirtildi. Karadağ’ın beklenmesine yönelik olarak yapıldığı öne sürülen bu saat ötelemesinden sonra Cengiz Günaydın’ın liste hazırlamaktan vazgeçtiği bildirildi. Saat 18.00 sıralarında kongre başlarken, Karadağ’ın gelmediği, ancak başkanlığında bir liste oluşturulduğu bildirildi.

Malatyasporun olağanüstü genel kurulunda divan başkanlığını Türk Ocağı Başkanı Nadir Günata yaparken, divana verilen bir önerge ile 21 asil 13 yedek üyeden oluşan Malatyaspor yönetimi 33 asil, 32 yedek üyeden oluşması teklifi kabul edildi.

Saat 17.00de genel kurul yeniden başlarken liste Haşim Karadağın istanbuldan Malatyaya gelemediği ancak yönetim listesi hazırlandığı belirtildi.

Bu sırada daha önce yönetim listesi hazırlayan Cengiz Günaydın, yaşanan bu süreç dolayısıyla durumu protesto etti ve yaptığı açıklamada,  Sayın Valimiz 2 gün önce işadamları Malatyaspora sahip çıksın çağrısı üzerine biz 16 kişilik yönetim kurulu listesi ile buraya geldik. Ancak yaşanan süreçte Malatyasporun sahipsiz olmadığını gördük. Ancak bu durum günü kurtarmaktan öteye gitmeyecektir. 2-3 ay sonra takım yeniden sıkıntılara girerse biz yine Malatyaspor severleri olarak buraya geleceğiz dedi. Günaydın genel kurula liste sunmaktan vazgeçtiklerini belirtti.

Genel Kurula Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın gelmezken, TSO Başkanı H.Hüseyin Erkoç, ESOB Başkan vekili Orhan Özbek, ESKKK Başkanı Ali Evren, SMMMO Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, Belediyespor Kulübü Başkanı Alaeddin Acun ile bazı davetliler ve genel kurul delegelerinin yanı sıra sinema ve tiyatro sanatcısı İlyas Salmanda kongreyi izledi. Salman söz alarak yaptığı konuşmada Malatyaspora başarılar diledi ve takımı Süper Ligde görmek istediğini söyledi.

Genel Kurulda bir dönemde ismi kulüp başkanlığına geçen Mehmet Hanifi Selimoğluda yaptığı konuşmada Haşim Karadağı eleştirdi ve liste sunmasına karşın genel kurul salonuna gelmemesine tepki gösterdi. Selimoğlu ayrıca dayatma bir liste ile genel kurula gidildiğini belirterek delegelerden listeyi onaylayarak vebal altında kalmamaları çağrısında bulundu.

Daha sonra yapılan seçimde Haşim Karadağ başkanlığındaki yönetim kurulu göreve seçildi.

Karadağ’ın listesini sunan ve kendisi de yönetim kurulunda yer alan Selahattin Dağıstanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Liste çalışması öğlen sonrası belirlendi. Haşim Karadağ uçakta yer bulamadığı için gelemediler. En kısa sürede Malatya’ya gelecekler. Bize söylendiği kadarı ile listeyi hazırladık. İstanbul’dan beni aradılar ve gerekli bilgiyi verdiler. Genel kurul sonucunda başkanımız en kısa sürede gelecekler. Malatyaspor’da eski futbolcularla alakalı lisanslar yatırıldı. Yeni transferlerin lisans bedellerini de görüşeceğiz, şu an

yatmış bile olabilir” dedi.

Karadağın listesinde bulunan, başta Prof.Dr. Ramazan Özdemir ve Prof.Dr. Sezai Yılmaz olmak üzere Özel İdare Genel Sekreteri Sami Er ile bazı isimler kendilerinin haberi olmadan listeye dahil edildiklerini belirttiler.

Yönetim Kuruluna seçilenlerin isimleri şöyle :

YÖNETİM KURULU ASIL:

Haşim Karadağ

Prof.Dr. Ramazan Özdemir

Prof. Salih Mamiş

Op.Dr. İlhan Geçit

Mehmet Çolak

Sami Er

Bekir Yüksekdağ

Burhan Polat

Ahmet Özbildirici

Selahattin Dağıstanlı

Orhan Kaya

Cebrail Mungan

Mehmet Yıldırım

Muhettin Şeftalicioğlu

Betül Kazan

Bilal Aydoğan

Zeynel Ustop

Mustafa Paşahan

Şevket Küçükaslan

Ali Zengin

Kadir Koç

Ayhan Akman

Osman Sevinç

Fuat Nalbant

Cengiz Polatdemir

Ahmet Çetin

Omur Karaağaç

Polat Emre

Derviş Peker

Abdullah Aksoğanoğlu

Mustafa Adıyaman

Serkan Birer

Hakan Aydoğan

YÖNETİM KURULU YEDEK:

Mahmut Karatan

Eyüp Gönültaş

Müslüm Boztaş

Hakan Sabır

Naim Güneş

Bülent Uludağ

Mehmet Taş

Nurettin Şimşek

Erkan Birer

Uğur Erdoğan

Bilal Yüksekdağ

Baran Aslan

Mehmet Erdoğan

Selahattin Yılmaz

Burhan Birer

Erhan Kaya

Bilal Boztaş

Mehmet Eryılmaz

Murat Karakuş

Murat İmik

Hamit Güler

Erdal Birer

İlhan Akman

Veysel Akgül

Salim Aydoğdu

İsa Akgül

Okan Gültepe

Süleyman Bayru

Faruk Polat

Ahmet Karadağ

İbrahim Aydoğan

Ceyhun Gencer

DENETİM KURULU ASIL

Mustafa Karaman

Remzi Akdemir

Hüseyin Fidan

DENETİM KURULU YEDEK:

Kenan Aydogan

Nazmı Doğan,

Enes Söylemez

DİSİPLİN KURULU ASIL:

Prof.Dr. Sezai Yılmaz

Dr. Bülent Topaloğlu

Ferhun Karadağ

DİSİPLİN KURULU YEDEK:

Ömer Faruk Karabulut

Recep Atdemir

Çetin Keklik