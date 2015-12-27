Enteresan Bir Kongre!..
Malatyaspor’un, 23 Ağustos Cumartesi günü yapılması gerekiyorken, çoğunluk sağlanamadığı için 30 Ağustos Cumartesi’ne ertelenen kongresi “yapıldı gibi”!.. Geçtiğimiz hafta içerisinde kentte nabız yoklayan, il yöneticilerinden olumlu bir tavır görmediği için adaylığını koymaktan vazgeçtiği ifade edilen eski başkanlardan Haşim Karadağ’ın, bu kez gelmediği kongrede, başkanlığındaki bir listenin yönetime seçildiği belirtiliyor.
İlhan Kavuk’un, billboard ihalesi ile ilgili belediye tavrını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından, yönetim kurulu bu ay başında kulüp başkanlığına yöneticilerden Dr. Kenan Kalı’yı getirmiş; aynı toplantıda da olağanüstü kongre kararı almıştı.
Malatyaspor’un 30 Ağustos Cumartesi’ne ertelenen kongresi, daha önce ilan edildiği gibi Sabancı Kültür Merkezi salonunda 11.00’de “başladı gibi” oldu. Kimse aday olmadığı için Karagümrük eski başkanı Cengiz Günaydın başkanlığında bir listenin oluşturulmasına çalışıldığı belirtilirken, daha sonra Haşim Karadağ’ın öğle sonrası uçağıyla Malatya’ya geleceği ve aday olacağı fısıltıları dolaştı. O arada da, Vali ve Belediye başkanının Battalgazi ilçesindeki su toplantısında olduklarından, kongreye katılabilmeleri için kongrenin 17.00’de toplanacağı belirtildi. Karadağ’ın beklenmesine yönelik olarak yapıldığı öne sürülen bu saat ötelemesinden sonra Cengiz Günaydın’ın liste hazırlamaktan vazgeçtiği bildirildi. Saat 18.00 sıralarında kongre başlarken, Karadağ’ın gelmediği, ancak başkanlığında bir liste oluşturulduğu bildirildi.
Malatyasporun olağanüstü genel kurulunda divan başkanlığını Türk Ocağı Başkanı Nadir Günata yaparken, divana verilen bir önerge ile 21 asil 13 yedek üyeden oluşan Malatyaspor yönetimi 33 asil, 32 yedek üyeden oluşması teklifi kabul edildi.
Saat 17.00de genel kurul yeniden başlarken liste Haşim Karadağın istanbuldan Malatyaya gelemediği ancak yönetim listesi hazırlandığı belirtildi.
Bu sırada daha önce yönetim listesi hazırlayan Cengiz Günaydın, yaşanan bu süreç dolayısıyla durumu protesto etti ve yaptığı açıklamada, Sayın Valimiz 2 gün önce işadamları Malatyaspora sahip çıksın çağrısı üzerine biz 16 kişilik yönetim kurulu listesi ile buraya geldik. Ancak yaşanan süreçte Malatyasporun sahipsiz olmadığını gördük. Ancak bu durum günü kurtarmaktan öteye gitmeyecektir. 2-3 ay sonra takım yeniden sıkıntılara girerse biz yine Malatyaspor severleri olarak buraya geleceğiz dedi. Günaydın genel kurula liste sunmaktan vazgeçtiklerini belirtti.
Genel Kurula Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın gelmezken, TSO Başkanı H.Hüseyin Erkoç, ESOB Başkan vekili Orhan Özbek, ESKKK Başkanı Ali Evren, SMMMO Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, Belediyespor Kulübü Başkanı Alaeddin Acun ile bazı davetliler ve genel kurul delegelerinin yanı sıra sinema ve tiyatro sanatcısı İlyas Salmanda kongreyi izledi. Salman söz alarak yaptığı konuşmada Malatyaspora başarılar diledi ve takımı Süper Ligde görmek istediğini söyledi.
Genel Kurulda bir dönemde ismi kulüp başkanlığına geçen Mehmet Hanifi Selimoğluda yaptığı konuşmada Haşim Karadağı eleştirdi ve liste sunmasına karşın genel kurul salonuna gelmemesine tepki gösterdi. Selimoğlu ayrıca dayatma bir liste ile genel kurula gidildiğini belirterek delegelerden listeyi onaylayarak vebal altında kalmamaları çağrısında bulundu.
Daha sonra yapılan seçimde Haşim Karadağ başkanlığındaki yönetim kurulu göreve seçildi.
Karadağ’ın listesini sunan ve kendisi de yönetim kurulunda yer alan Selahattin Dağıstanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Liste çalışması öğlen sonrası belirlendi. Haşim Karadağ uçakta yer bulamadığı için gelemediler. En kısa sürede Malatya’ya gelecekler. Bize söylendiği kadarı ile listeyi hazırladık. İstanbul’dan beni aradılar ve gerekli bilgiyi verdiler. Genel kurul sonucunda başkanımız en kısa sürede gelecekler. Malatyaspor’da eski futbolcularla alakalı lisanslar yatırıldı. Yeni transferlerin lisans bedellerini de görüşeceğiz, şu an
yatmış bile olabilir” dedi.
Karadağın listesinde bulunan, başta Prof.Dr. Ramazan Özdemir ve Prof.Dr. Sezai Yılmaz olmak üzere Özel İdare Genel Sekreteri Sami Er ile bazı isimler kendilerinin haberi olmadan listeye dahil edildiklerini belirttiler.
Yönetim Kuruluna seçilenlerin isimleri şöyle :
YÖNETİM KURULU ASIL:
Haşim Karadağ
Prof.Dr. Ramazan Özdemir
Prof. Salih Mamiş
Op.Dr. İlhan Geçit
Mehmet Çolak
Sami Er
Bekir Yüksekdağ
Burhan Polat
Ahmet Özbildirici
Selahattin Dağıstanlı
Orhan Kaya
Cebrail Mungan
Mehmet Yıldırım
Muhettin Şeftalicioğlu
Betül Kazan
Bilal Aydoğan
Zeynel Ustop
Mustafa Paşahan
Şevket Küçükaslan
Ali Zengin
Kadir Koç
Ayhan Akman
Osman Sevinç
Fuat Nalbant
Cengiz Polatdemir
Ahmet Çetin
Omur Karaağaç
Polat Emre
Derviş Peker
Abdullah Aksoğanoğlu
Mustafa Adıyaman
Serkan Birer
Hakan Aydoğan
YÖNETİM KURULU YEDEK:
Mahmut Karatan
Eyüp Gönültaş
Müslüm Boztaş
Hakan Sabır
Naim Güneş
Bülent Uludağ
Mehmet Taş
Nurettin Şimşek
Erkan Birer
Uğur Erdoğan
Bilal Yüksekdağ
Baran Aslan
Mehmet Erdoğan
Selahattin Yılmaz
Burhan Birer
Erhan Kaya
Bilal Boztaş
Mehmet Eryılmaz
Murat Karakuş
Murat İmik
Hamit Güler
Erdal Birer
İlhan Akman
Veysel Akgül
Salim Aydoğdu
İsa Akgül
Okan Gültepe
Süleyman Bayru
Faruk Polat
Ahmet Karadağ
İbrahim Aydoğan
Ceyhun Gencer
DENETİM KURULU ASIL
Mustafa Karaman
Remzi Akdemir
Hüseyin Fidan
DENETİM KURULU YEDEK:
Kenan Aydogan
Nazmı Doğan,
Enes Söylemez
DİSİPLİN KURULU ASIL:
Prof.Dr. Sezai Yılmaz
Dr. Bülent Topaloğlu
Ferhun Karadağ
DİSİPLİN KURULU YEDEK:
Ömer Faruk Karabulut
Recep Atdemir
Çetin Keklik