Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da, Göztepe maçında alınan 3 puanın sevinci yaşanıyor. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Kendilerini izlemeye gelen Suryeli mültecilerin bulunduğu tribüne de giden futbolcular, galibiyeti onlara da armağan ettiler.

Karşılaşma sonrası basına açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Ertan Mumcu, “Bütün eksiklere ve saha içi unsurlara rağmen kazanmasını bildik” dedi.

Mumcu, Göztepe karşısında takımın iyi mücadele ederek, 3 puanı kazandığını söyleyerek, “Önemli bir galibiyetti. Göztepe maçı önemliydi. Onlar için 1 puan iyi bir sonuçtu ama bizim ne yapıp, ne edip kazanmamız gerekiyordu. Takımımız iyi mücadele etti ve 3 puanı almasını bildi. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Hakemlerle ilgili TFF’yi ziyaret edeceklerini ifade eden Mumcu, “Enteresan bir maç oldu. Hakemler karşı takıma toleranslı davranıyorlar. Hocamızın tribüne gönderilmesine bir anlam veremedik. Zorlama şeyler oluyor. Bunun farkındayız. Bayram sonrası TFF’nin tamamını ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Mumcu, önemli bir 3 puan aldıklarını kaydederek, “Bütün eksikliklere ve saha içi unsurlara rağmen kazanmamız önemliydi. Her şeye rağmen kazanmasını bildik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. 2-1 ilen maçı 3-2 alacağımızı yanımdaki arkadaşıma söyledim. Beni mahcup etmediler. Son zamanların en stresli maçını izledim. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR SEVİNÇLİ..

Yeni Malatyaspor’da futbolcular, Göztepe maçında aldıkları galibiyeti kutluyor.

Sağ bek oyuncusu Necdet Kaba, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Hakem olur olmaz bir penaltı verdi. Bütün takdir haklarını da Göztepe’den yana kullandı. Bir şeyler dönüyor ama ne olursa olsun biz hakemi de herkesi de yeneceğiz. İnşallah beklenen şampiyonluk bu sene gelecek” dedi.

Sağ kanat oyuncusu Mustafa Şen ise, Göztepe maçını kazanacaklarına inandıklarını belirterek, “Kazanacağımıza inanmıştık. Ama maçta bir hakem faktörü vardı. Aslında hakemlerle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Bir elimizden geleni yapamaya çalıştık. Allah’ta yardım ediyor. 88’de bulduğumuz golle kazanmasını bildik” ifadesini kullandı.

Kaleci Erşen Çilingir de, zorlu maçtan 3 puan çıkarmasını bildiklerini kaydederek, “Bizim için önemli bir maçtı. Zor bir maç oldu. İlk yarı 2-1 mağlupken, ikinci yarıda inanılmaz bir mücadele örneği gösterdik. Takım olarak kazanmayı çok istedik. İnşallah bu seriyi devam ettirip, istediğimiz yere gelmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Sol kanat oyuncusu Ramazan Kahya ise, önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyerek, “Göztepe, gruptaki rakiplerimizden biriydi. Bu anlamda zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz çok iyi transferler yaptı. İyi bir kadroları var ama bir türlü kadroyu oturtamadılar. Sonuçta ne olursa olsun iyi bir takım. Ama bizde Allah’a şükürler olsun ki, iyi bir hava yakaladık. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Bunu sahaya da yansıtmaya başladık. İyi bir hava ve seri yakaladık. Göztepe maçını da kazanmak istiyorduk. 2-1 geride olmamıza rağmen ikinci yarıda iyi bir tempo yaptık ve maçı kazandık” dedi.

“LİGİN BAŞINDAYIZ, TOPARLANACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Göztepe’de 44 numaralı forma giyen Malatyalı defans oyuncusu Osman Fırat ise, bir an önce toparlanmaları gerektiğini kaydederek, “Yeni Malatyaspor ve Göztepe bu ligin favori takımları. Bu anlamda maçın zor olacağını biliyorduk. İki takımda iyi bir kadroya sahip. Tansiyonu yüksek ama güzel bir maç oldu. Maç bize geldi, Yeni Malatyaspor’a gitti. Neticede de Yeni Malatyaspor 3-2 kazandı. Mağlup olduk. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Daha ligin başındayız. Önümüzde uzun bir maraton var. Toparlayacağız” şeklinde konuştu.