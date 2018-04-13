Epik İl Temsilcileri Toplantısına Katıldı

Basketbol Malatya İl Temsilcisi Hasan Ali Epik, İstanbul’da düzenlenen ‘Basketbol İl Temsilcileri Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 81 ilde görev yapan İl Temsilcileri ile İstanbul’da bir araya geldi.

Ataşehir Silence Otel’de gerçekleştirilen İl Temsilcileri toplantısında; Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, 81 ilin temsilcilerinin yaşadıkları sorunlarla ilgili raporlara geniş yer verdi. Ayrıca; basketbolun yaygınlaşması konusunda temsilcilere düşen görevler, lisanslı sporcu ve antrenör sayılarının artırılması, illerdeki faaliyetler ve projeler de gündemde değerlendirildi.

İl Temsilcileri toplantısında, TBF Sağlık Kurulu, TBF Eğitim Kurulu, TBF Disiplin Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu’nun sunumlarının yanı sıra; Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yapısı, sicil lisans işleyişi, operasyon yapısı ve organizasyon örnek uygulamaları, medya işleyişi, pazarlama ve etkinlik analizi, altyapılar ve basketbol geliştirme direktörlüğünün faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

İl Temsilcileri toplantısı, yapılan grup çalışmalarının ardından tamamlandı. Basketbol Malatya İl Temsilcisi Hasan Ali Epik’te bilgilendirme toplantısında yer aldı.

Yeni Malatya Gazetesi