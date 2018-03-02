Erbakan İçin Mevlid Okutuldu
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için vefatının 7. yılında Malatya‘da mevlit okutuldu.
Erbakan Vakfı Malatya Şubesi tarafından tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi’nde merhum Necmettin Erbakan için vefatının 7 seneyi devriyesi nedeniyle Mevlid-i Şerif okundu.
İkindi namazına müteakip okunan mevlit’te, Hacı Yusuf Taş Camii İmam Hatipleri Ramazan Dinç ve Mehmet Şahin, Kur’an-ı Kerim okudu.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlithanlar mevlit okudu.
Merhum Erbakan, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edilmesinin ardından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.
AA
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