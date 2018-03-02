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Malatya Haber -

Erbakan İçin Mevlid Okutuldu

Erbakan İçin Mevlid Okutuldu
  • 02.03.2018
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Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için vefatının 7. yılında Malatya‘da mevlit okutuldu.

Erbakan Vakfı Malatya Şubesi tarafından tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi’nde merhum Necmettin Erbakan için vefatının 7 seneyi devriyesi nedeniyle Mevlid-i Şerif okundu.

İkindi namazına müteakip okunan mevlit’te, Hacı Yusuf Taş Camii İmam Hatipleri Ramazan Dinç ve Mehmet Şahin, Kur’an-ı Kerim okudu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlithanlar mevlit okudu.

Merhum Erbakan, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edilmesinin ardından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

AA

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