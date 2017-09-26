“Düşündük, Erol Hocamıza Teklif Yaptık”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erol Bulut’a sunduğu tekliften olumlu yanıt aldı.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamı takımın başına getirmek istediklerini söyledi.
Süper Lig’in 6. haftasını Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’un Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut’a imza attırmaya yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut ile bir görüşme yaptığı ve sunduğu teklife olumlu yanıt aldığı ifade ediliyor.
Bugün genç teknik adamın kulübüyle de görüşüp izin alacağı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, daha sonra basın önünde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.
Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni teknik direktörün bugün belli olması bekleniyor.
“Erol Hocamıza teklif yaptık”
Erol Bulut’a teklif sunduklarını doğrulayan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamı takımın başına getirmek istediklerini söyledi. Gevrek, “Erol Bulut Başakşehir’de Abdullah Hoca’nın yardımcısı. Tabi kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol Hocamıza teklif yaptık. Kulübüyle ilgili pürüzler var, inşallah bu pürüzleri de çözeriz. Şuan hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz kesin anlaştık diyemem, Başakşehir Kulübü’nden haber bekliyoruz” diye konuştu.
iha
Hayirlisi olur insallh. Erol hoca ya guveniyoruz
Erol bulutu çokmu aradınız başkan senin suyun isındı galiba … Baba trasfer yapacagız dedin 0 çektin şimdide böyle tercübesiz Anröner çok yanliş … 3 hafta müddet veriyorum Erol uda kovarsınız ….
NE SERGEN HOCA NEDE YILMAZ VURAL İKİSİDE OLMASIN….BENCE EROL BULUT EN İSABETLİ KARAR HİÇ DEĞİLSE TAKIMIMIZI TANIYOR BİLİYOR.NERDE NE YAPILACAK EKSİKLİKLER NELER NE YAPILMALI ..BUNLARA EN İSABETLİ KARARLARI ALİ RAVCI HOCAMLA BİRLİKTE EROL BULUT HOCAM VERECEKTİR…SABIRLA BEKLEYİP GÖREGEĞİZ. İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR.
Erol Bulut hakkında bir şey söylemek zor. İyi araştırılması lazım. Yardımcılıkla işin başında olmak farklı şeyler. Bu işler belli olmuyor. Bazen çok tecrübeli bir isim getirirsiniz başarısız olursunuz. İsmi sanı duyulmamış başka birisi gelir başarılı olursunuz. İsmi geçen diğer hocaların başarılı olacaklarına inanmıyorum. Türkiye yi bilen yabancı hocalar da düşünülebilir.
arkadaşlar burada yorum yorum yapıyoruz hepimiz hanginizin passoligi var hangi maça hangi deplasmana geldiniz hoca beğenmiyosunuz mourinho ya gelse onda da burun kıvırırsınız bırak bi nefes alsın takım
iş bitmiş
erol hoca
hayırlı olsun
inşallah bize bir heyecan getirir
Arkadaslar su bir gercek Malatya Halki tabiki
tecrübeli Hocak görmek isder Malatyaspora
ama herkesin büccesine göre hareket etmek zorunda madi durumun cok cok iyi olur isdedigin
Hocayi getirisin .Malatyamizi ligde tutsun bu bize yeter hayirlisi
Erol Bulut ismine bende karşıyım.Ama önyargı ile yaklaşmayalım. 2001 yılında çıktığımız süper ligde Yücel ildiz ile devam etmiş 3 hafta sonra Erdoğan Arıca takımın başına getirilmişti.ilkyarıyı 12 puan ile kapatan takımımız düştü gözüyle bakıldığı dönemde ZİYA DOĞAN Takımın başına geçmişti.Ziya DOĞAN’a herkes burun kıvırmıştı. Çünkü o dönem adı sanı bilinmiyordu kariyeri yoktu ama başarılı oldu.Şimdi niye aynısı olmasın.Ya çok deneyimli yada böyle kariyerinin başında biri bize iyi gelir.
İnşallah başarılı olur ama durum kıritik
Cakmak
Bu kadar karamsar olmayalim 4-5 haftada erol hocaya sans verelim fazla bir sey kayip etmeyiz cünkü kadro kaleciler haric iyi biraz sabir dahada iyi olacak insallah.
Yuh artık acemi şöföre otobüs emanet edilirmi?
Usta şoförler de kaza yapabilir.
orhan birere katılıyorum doğru olanda o.
yorumlara bakıyorum bu malatya ya, seyirciye.gazeteciye,yorum,nemlanmayanlara amatör takım layık sanki bir emekleri var, bilet alıp maça gitmekten aciz herşeye başka yerinden bakan mevcut yönetim sanki takım süper ligden alıp 3.lige düşürmüş muamalesi yapıyor. doğmamış çocuğa don biçiyorlar. lan Göztepenin hocası tamer real madriddenmi geldi biraz insaflı olun,maça gidin koşulsuz destek olun,mevcut yönetim işini yapıyor. sizden birşey istemiyor gölge etmeyin.
Aynen katiliyorum abi
VAHAP Bey ,Size tamamen katılıyorum ,yüreğinize sağlık , Bence Erol hoca çok iyi olur , Her güzel şeyler , Malatya sporumuza ve Malatyamıza hayırlı olsun .
Adam gelmeden eleştirmeye başladınız,hep mualefet hep mualefet.Süper lige çıknca takım en büyük başkan nizim başkan,üç maç kaybedince yönetim istifa.Kardeşim ben bu takımı konyadan takibediyorum.Konyasporun oyuncuları ve tecrübesi üst düzeyde olmadına rağmen bizden daha kötü durumdalar şu anda.Ama kimse konyasporu sizin kadar eleştirmiyor burda.Haftaya stadı doldurun yeter,yönetim gerekeni yapar merak etmeyin.Konyadan selamlar…
Erol hocayla Ali Ravcı nın ne farkı var. Ali Ravcı bu memleketin cocugu bir hocada biz malatyadan cıkaralım..Bi tanede bu liglerde Malatyalı olsun. Yeterki arkasında duralım. Kaptan Yalçın la fevkalede idare ederler. Zaten futbol zeka ve beceri işi oldugu kadar bir şans faktörünün oldugu bir oyun. Seneye Yalçın AYHAN a bir jubile yapılır ve Malatya sporda hizmete devam eder. Ve bu takım kümede kalır.
hatırlayın ziya doğan dan önce erdoğan arıca gelmişti ve iyi bir hocaydı ama olmadı
ziya doğan geldiğinde kimse tanımıyordu
ama istek azim vardı
otobüs farında gece antrenman yapardı ve oldu
tamer tuna örneği var abdullah avcı örnekleri var
şu an boşta olan hocaların hepsi çok konuşuyor ve çabuk bırakıyor ertuğrul gibi
denemekte fayda varaz sabredin
Anladım şey Ertuğrul hoca neden apar topar Malatya yıl terk etti bunu yapacak karakterde bir insan değildi acaba ne vaat verildi de yerine getirilmedi adam resmen kaçtı yönetim bundan kendine pay çıkardımı acaba
Ya arkadaşlar karamsar olmayın bunada şükür ya bir masör takımın başına gelseydi teknik direktör olarak yönetimin Maşallah ı var bakın takıma 3 baba transfer dedi dedi ne oldu şimdi de aynısı teknik direktör için ellerinden gelen bu yazık Malatya spor taraftarına resmen dalga geçiyor bizlerle
Ali Ravcı ile Hakan hoca bundan çok iyidir.Hiç yoktan Malatyalılar.Onlarla devam edelim.Bizden biriler.
Bence iyi tercih.göztepe Tamer ile anlaştığında çok tepki olmuştu fakat o Göztepe şu anda BJK ile aynı puanda fener e yenilmedi trabzonu yendi.burnu havada, ne istersem o olacak deyip koca şehri yönetimi taraftarı küçümseyip çekip giden hocalardan fayda gelmez.hayırlı olur inşallah
Tayfun korkut bundasliga da şans buluyor erol buluta da bu şans taninmali yaninda getirecegi diger antrönöelerde önemli
2000li yılların başın dönüş. Hocalık kariyerine süper ligde başlamak için eski futbolcular Malatya’ya gelirdi.
Hanımlar müjde overlok makinası ayağınıza geldi derler ya
Eski futbolcular müjde Malatya süper lige geldi
Yönetim en isabetli seçimi yapmış ayrıca yardımcısı da bizim eski yardımcı hocamız Engin Özdemir’dir. Bu takımı en iyi tanıyan ve bilen kişilerden biridir kendisi. Bazıları yazmış bu kim ne başarısı var futboldan anlamayan insanlar çok fazla. Bu takıma sizin şöhretli dediğiniz Ertuğrul geldi de ne oldu ? Takımı çok güzel günler bekliyor şimdiden bunun müjdesini vereyim gerçek taraftarlara tabi…
Erol Bulut ile uzun yıllar çalışılabilir. İsmi geçen diğer adayların 1 sezondan fazla kalmayacağı ortada. YMS’nin kalıcı başarı için genç ve başarıya aç bir hoca ile çalışması önemli. Tanınmış hocalarda ağır metal yorgunluğu var, heyecan yok. bence karar isabetli.
YÖNETİMİ SESLENİYORUM GETİRİN YILMAZ VURALI DOĞUYU SEVMELİ ŞEHRİ SEVMELİ BAKIN ERTUĞRUL SAĞLAMA KAÇTI GİTDİ BUN NE YA BU TAKIM NE HALLE ÇIKTI BU LİGE YARDIMCI HOCAYMIŞ GİTSİN İLK ÖNCE ALT LİGLERDE TAKIM ÇALIŞTIRSIN.
hakan hocamızda devam etmeli
hey malatyasporum hey
3 günde hoca bulacaktı bu yönetim
anlaşma aşamasındaki hoca adaylarımız hamza hamzaoglu,sergen yalcın,ırfan buz,ıbrahım üzülmez,rıza calımbay,erol bulut
adı gecen hocalar fatıh terim,mehmet özdilek,yılmaz vural,unal karaman, cok güzel calışan bir yönetim var
Kusura bakmayın ama bu takımın sonunu bakın görün PTT ligi. Bu yönetimden birşey olmaz. Ama bir teklifim var. Ben hiçbir ücret takımdan yönetimden talep etmeden memleketimin takımı çalıştırırım. Paramızla rezil olmayalım bari. Şimdi de TEKNİK DİREKTÖR YARDIMCILARINA kaldıysa bu takım.
bence olumlu
sergen ibrahim hamza vs. içinde en olumlu olanı bu
rıza hoca olmayacaksa doğru olan
istekli azimli genç başarıya aç birisidir
hayırlı olsun
bence bu iş bitmiş
(abdullah hoca dan %50 birşey kapmışsa bize yeter)
ALLAH AŞKINA BU KIM YA…HOCAMI KALMADI KIMSE GELMEK ISTEMIYORMU….BU HOCANIN KARIYERI NEDIR…15 YIL SÜPERLIGE ÇIKMAK ICIN BEKLE…SONRA ÇIK VE TAKIMI EROL BULUTA TESLIM ET…..MALATYA SPOR KLUBÜ YÖNETIMI INTIHARINI KENDI ELLERI ILE YAPIYOR…. BIRDE HOCADAN OLUMLU YANIT ALMISLAR…..HERALDE OLUMLU OLACAK…ADAMA SU AN BAL LIGINDEN TEKLIF GELSE ORAYADA GIDER…. KOCKOCA MALATYA SPORA HAYIR DIYECEK HALIDE YOK….BU SENE DÜSMEMIZ KESINDIR ARTIK
Erdal diyorsunuz haberde Erol diyor
Bu kim ne başarısı var
BABA transferlerden sonra BABA hoca ucuz Etin yahnisi olmaz. Hocaya istediklerini yaptırmak için tecrübesi hoca alıyorlar nasılsa eski kurtlara yutturamazlar bu bizim ilk senemiz tecrübeli hoca şart
2 haftadır Erol hocayımı bekledik yazıklar olsun
Çoluk çocuğun eline düştük.
Küme düştük hayırlı olsun