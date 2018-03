Erdem Muhtarlarla Bir Araya Geldi

MHP Malatya İl Başkanlığının proğramları dahilinde , 2 günlük Malatya ziyaretinde yoğun bir çalışma içerisine giren MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem ve MYK Üyesi Erol Gül, Yeşilyurt muhtarları ile biraraya geldi.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Salman Şahbaz ve muhtarları ziyaret ederek bir dizi sorunları alan MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar , MYK Üyesi Erol Gül ve Milletvekili Arzu Erdem ortak payda Malatya için el birliği ile sorunların üstesinden gelineceği belirtildi. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, “Yeşilyurt muhtarlar ile bir araya gelen MHP teşkilatına teşekkür ediyorum. Özellikle sayın vekilimizin bizlerle birlikte sorunlarımızı dinlemesi bizim için onurdur. Vekilimizin Malatyalı olmasıda bizim için ayrı bir gururdur. MHP’nin son 2 yıldır ülkemiz adına almış olduğu kararları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum.”dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar , muhtarları her zaman önemsediklerini dile getirerek, ” Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli beyin direktifleri doğrultusunda 2 günlük bir Malatya proğramında hem MYK üyemiz hem de İstanbul Mileltveklimizin burada olması bizler için mutluluktur. İl Teşkilatımız olarak 2 günlük yoğun proğramda, İl Emniyet Müdürümüz, Valimizi ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Bizler için her zaman övünç kaynaklarımız, gururlarımız Özel Harekat ve Çevik Kuvvetteki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bugünde Muhtarlarımız ile bir araya geldik. Ortak kaygımız her zaman Malatyadır. Kim ki Malatya’ya bir çivi çakar biz onun yanındayız.”şeklinde konuştu.

Bende bir Malatyalı olarak burada sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum diyen MHP MYK Üyesi Erol Gül ,” Malatya İl teşkilatımızın hazırlamış olduğu proğam ile hem hasbihal hem sılai rahim yapıyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki, 15 temmuz Türkiyede bir milad. Yaşı bizden büyük olanlar bilirki makas değişimnini 12 eylül 1980 ihtilali ile yaptı. O ihtilal o gün belki çok asker yada bir dikta ifade edilirken bugün kangrene dönüşmüş meselelerin temelide 12 eylül ihtilali ile Türkiyeye kazandırıldır. Çünkü o ihtilalde Amerika merkezli bir üst akıl dizayn etmişti. Hatırlarsanız 12 eylül ihtilalinden sonra 1982 anayasası Türkiyede oylanırken ülkücü irade MHP iradesi yüzde 8’in içerisinde kaldı. yüzde 92 oranında millet dikta anayasasına oy verdi. Ama biz yüzde 8’in içerisinde kaldık. 15 Temmuz akşamı kalkışmanın 10 dakikası sonrasını düşünmeksizin biz bu kalkışmanın içinde değiliz ve karşıyız diyerek Türk milletine ve tüm unsurlarına bir güven vermiştir. “dedi.

MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem ise muhtarlar ile yapılan istişarelerde yaptığı konuşmada, “Muhtarların önemi nerden gelmekte. Ben çocukluğumdan bilirim muhtar öyle bir kanaat önderi ise, mahallede bir kavga var onu çözer, bir evde yoksul varsa muhtar çözer, hele bu muhtar Malatyalıysa, bir bacadan duman tütüyor diğerinden tütmüyorsa gider bakar. Onun için Rabbim sizlerden razı olsun. Muhtarlarımızın özlük hakları olmak üzere , masraflarının tamamının devletimiz tarafından karşılanması için bir çok mecliste çalışmalar yaptık. Muhtarlara ÖTV’siz KDV siz bir kereye mahsus olmak üzere sıfır araç vermek kaydıyla çalışmamızı yaptık ve MHP olarak bu çalışmanın takibini yapmaktayız. Zeytin dalı operasyonunda mücadele eden kahraman Türk ordusunu mukaddes eylesin. ” ifadelerini kullandı.

Bülten